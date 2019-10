Exclusief voor abonnees

Katrien (38) is eerste vrouwelijke brandweercommandant van het land: “De lat moet voor iedereen even hoog liggen”

Cédric Maes

04 oktober 2019

17u55

Tien jaar geleden stapte ze in het vak als vrijwillig ‘brandweerman’, intussen is ze baas van 860 manschappen. Katrien De Maeyer (38) uit Zoersel werd deze week officieel benoemd tot brandweercommandant en is daarmee de eerste vrouw in die functie in ons land. “Het geslacht doet er niet toe, de capaciteiten moeten er zijn”, zegt De Maeyer. “Maar als ik een rolmodel kan zijn, graag.”