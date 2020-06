Katje Lee wél welkom in Peru: “Benieuwd welke uitleg het FAVV hiervoor heeft” AW

02 juni 2020

11u14 0 Katje Lee is volgens Senasa - de Peruviaanse tegenhanger van het FAVV - wél welkom in Peru. Hoewel het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vorige week nog meldde dat de Peruviaanse autoriteiten het katje hadden geweigerd , blijkt daar nu helemaal niets van aan te zijn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In een schriftelijke communicatie bevestigt Senesa “dat ze nooit de toegang hebben geweigerd voor Lee”. Dat schrijft het hoofd van SENASA Peru, Miguel Quevedo Valle, de “jefe nacional” himself in een mail. Ook op Twitter is Senasa duidelijk: Lee is welkom in Peru. Eerder beweerde het FAVV dat SENASA Peru Lee manifest weigerde, de optie van een terugkeer niet mogelijk was en er niets anders opzat dan kater Lee te doden.



“Toen wij opwierpen dat het FAVV bewust de verkeerde documenten had opgestuurd naar Senasa Peru en dat mits de juiste documenten Lee ginder wél welkom was, beschuldigde het FAVV ons van lasterlijke aantijgingen”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Nu de grote baas van SENASA Peru laat weten dat de kat wel kan terugkeren, én de Peruviaanse tegenhanger van het FAVV Lee nooit geweigerd heeft, ben ik benieuwd welke uitleg ze hiervoor hebben. Dit doet toch ernstige vragen rijzen over de handelwijze van het FAVV.”

¡Lee eres bienvenido a Perú! 🇵🇪😺

Reafirmamos nuestro compromiso por el bienestar animal, por ello manifestamos nuestra disposición para que el gatito Lee pueda retornar a nuestro país, considerando que tiene todas sus vacunas que aseguran su salud.

¡Fuerza Lee! te esperamos 💪🏼😊 https://t.co/e63NKxd3wG Senasa Perú(@ Senasa_Peru) link