Katje Lee op het vliegtuig naar Peru voor verplichte afzondering, begin augustus komt hij definitief terug naar ons land HLA

15 juni 2020

10u48

Bron: VTM Nieuws 258 Katje Lee zit op een vliegtuig naar Peru, waar het beestje tot begin augustus in afzondering zal blijven. Het FAVV bezorgde het dier een attest dat verklaart dat Lee in goede gezondheid verkeert. “Ik ben bijzonder verheugd om heel goed nieuws te kunnen melden: katje Lee zit op het vliegtuig van Amsterdam naar Lima”, zegt Anthony Godfroid, de advocaat van het baasje van Lee, aan VTM Nieuws. “Vanaf 1 augustus kan Lee op volstrekt legale wijze terugkomen naar België".



Het tijgerkatje werd begin april door de Stabroekse psychologiestudente Selena Ali (23) meegebracht uit Peru naar België. Ali had het katje geadopteerd, en bracht het zonder toestemming van het FAVV mee toen ze werd gerepatrieerd uit Peru vanwege de coronapandemie. Lee had voor zijn vertrek wel een vaccin tegen rabiës gekregen, maar had geen drie maanden in verplichte afzondering doorgebracht.

Omdat Peru een hoog-risicoland is voor hondsdolheid, vreesde het FAVV dat het katje besmet was met hondsdolheid. In normale omstandigheden zou het dier meteen teruggestuurd worden, maar door de coronacrisis was dat niet mogelijk. Volgens het FAVV moest het beestje dus worden geëuthanaseerd, maar daar ging Ali niet mee akkoord. Omdat er maar geen compromis werd gevonden, trok het FAVV naar de rechtbank. Begin deze maand oordeelde de rechter dat het katje mocht blijven leven.

Quarantaine

Lee zal de verplichte afzondering dus doorbrengen in Peru, maar keert nadien terug naar zijn baasje in Stabroek. Het FAVV bezorgde het dier voor de reis een attest, dat verklaart dat Lee geen ziektesymptomen vertoont en geschikt is voor de reis naar Peru. “De afgelopen dagen heeft Lee doorgebracht in een quarantaine-instelling, erkend door het FAVV. Die quarantaine is perfect verlopen”, zegt Anthony Godfroid, de advocaat van Ali. Lee werd deze ochtend van daaruit naar de luchthaven in Amsterdam gebracht, waar hij nog even herenigd werd met baasje Selena. Na het afscheid werd het dier op een vlucht naar Lima gezet, waar hij vanavond rond 23 uur Belgische tijd zal landen.

“Structurele oplossing nodig”

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert opgelucht op het nieuws. “Het belangrijkste is dat we nu zorgen voor een structurele oplossing", schrijft de minister op Facebook. “Het FAVV moet zo snel mogelijk een quarantaine-inrichting aanduiden, zodat dieren niet sterven wanneer mensen hun verplichtingen niet nakomen.” Weyts wijst erop dat het de plicht is van het FAVV om de Europese wetgeving daaromtrent toe te passen. “Het is roekeloos en levensgevaarlijk voor mens en voor dier om de rabiësregels naast je neer te leggen, maar daar moeten mensen voor boeten en niet dieren”, vervolgt hij.