Katia Segers (sp.a) scherp na uitspraken Peter De Roover (N-VA) over kunst: "Woorden zijn oprecht akelig"

16 november 2019

17u35

Bron: Canvas, Twitter 129 Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) reageert scherp op de uitspraken die N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover gisterenavond deed in ‘ De afspraak op vrijdag’. Volgens De Roover is “ de voorbije jaren het gegeven dat kunst schoonheid is, te veel vergeten”. Segers verwijst in haar tweet naar ‘entartete Kunst’, een term die werd gebruikt om kunst aan te duiden die niet aan de eisen van het naziregime voldeed.

Zaterdag raakte bekend dat de Vlaamse regering bespaart in de cultuursector. In de werkingssubsidies komt er een generieke besparing van 6 procent, met uitzonderingen voor de zeven erkende kunstinstellingen. De voorbije dagen kwam er vanuit de Vlaamse cultuurwereld forse kritiek op die besparingen. De Roover verdedigde in de uitzending van ‘De afspraak op vrijdag’ de beleidskeuze van Jambon.

“We hadden vroeger kunstenaars die een beter oog voor schoonheid en esthetiek hadden. Dat is een zeer nostalgische visie en het is mooi dat ze terugkomt”, vervolgde De Roover. “Wat zien we vandaag? Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste gevoelens van de kunstenaar. Het is de kunstenaar die belangrijker wordt. Het enige dat niet allerindividueelst is, is de financiering. Die is allercollectiefst, dus een beetje verschuiving kan geen kwaad”, zei De Roover nog.

Volgens Segers doen de uitspraken van De Roover denken aan de ‘entartete Kunst’ die tijdens het raziregime in Duitsland werden verboden. “Reacties die verwijzen naar ‘entartete Kunst’ zullen de twittertrollen en de N-VA zonder twijfel gretig proberen neersabelen, maar deze woorden zijn oprecht akelig”, tweette ze. “Lekker tolerant-links: een andere mening hebben dan het eigen kransje heet daar ‘akelig’. En natuurlijk linken aan de nazi’s”, reageerde De Roover.

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten reageerde ook via Twitter op de uitspraken van De Roover. “Ieder zijn/haar appreciatie. Maar volgens mij is dit onzin. De gustibus et coloribus non disputandum (Over smaken en kleuren valt niet te twisten)”, aldus Rutten.

De Roover zei gisteren ook nog dat een minister niet moet bepalen wat mooi is en wat niet, maar hij wel vindt dat “kunst en cultuur over schoonheid moet gaan”. “Heel wat dingen die we vandaag gepresenteerd zien, hebben andere bedoelingen dan schoonheid presenteren”, aldus De Roover. “Je hebt ook een tweede taak van cultuur: om te choqueren, vragen te stellen of te confronteren. Daarmee heb ik geen probleem.”

De N-VA’er heeft wel “een klein probleem met die vrijheid om dingen in vraag te stellen”. “Als nu de indruk wordt gewekt dat de overheid zich wil bevrijden van kritische kunstenaars, zou ik een omgekeerde oproep willen doen. Bevrijd u van de overheid en bevrijd u van het hele idee dat u aan de subsidieslurf moet hangen om te doen wat u eigenlijk wil: choqueren. Dat is ook een taak van kunst”, besloot De Roover.