Katia Segers (sp.a) hekelt "ontransparante en onwettige" samenwerking VRT en Streamz

17 september 2020

04u55

Bron: Belga 0 Het akkoord dat aan de basis ligt van de samenwerking tussen de VRT en Streamz, de nieuwe Vlaamse streamingdienst, is niet alleen niet doorgepraat met de audiovisuele productiesector, maar is bovendien ontransparant en onwettig. Dat zegt Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) donderdag. Ze maakt gewag van "een duidelijke overtreding naar de letter en de geest van het mediadecreet".

In het kader van haar deelname aan Streamz, stelt de openbare omroep een deel van haar catalogus ter beschikking, terwijl ook drie nieuwe reeksen die in opdracht van de VRT gemaakt werden in preview enkel op Streamz te bekijken zijn. Katia Segers wijst erop dat de contracten die de VRT destijds onderhandelde voor de reeksen werden opgemaakt toen er nog geen sprake was van Streamz. Dat die reeksen nu in preview online getoond worden, betekent volgens haar dat de productiehuizen en acteurs nu heel wat inkomsten mislopen.

Volgens Segers is de precieze samenwerking tussen DPG Media en Telenet, als initiatiefnemers van Streamz, en de VRT niet transparant. "Dat voedt de ongerustheid vanuit vele hoeken dat het lineaire VRT-aanbod, maar ook het gratis streamingplatform VRT Nu dreigt uitgehold te worden. Het kan niet zijn dat het VRT-aanbod, waarvoor de Vlaming reeds betaalde via zijn belastinggeld, in preview achter de betaalmuur zou verdwijnen en pas maanden later op VRT zelf te zien zijn." Dat de Vlaming twee keer moet betalen voor dezelfde serie, is volgens haar in strijd met het mediadecreet.

Lokale content

Helemaal onwettig noemt ze het feit dat de VRT-reeks 'Black-Out' in preview op Streamz getoond wordt terwijl Telenet meebetaalde aan de reeks in het kader van de verplichting die distributeurs hebben om te investeren in lokale content. "Het mediadecreet stelt duidelijk dat het verboden is om investeringsverplichting-reeksen in preview en niet in open net te tonen. Hier is dus sprake van een duidelijke overtreding naar de letter en de geest van het mediadecreet."

Segers kan naar eigen zeggen maar één reden bedenken waarom de VRT "te veel goodwill" toont aan DPG Media en Telenet. “Voelt de VRT zich zodanig opgejaagd door de minister van Media (Benjamin Dalle (CD&V), red.), met wie de VRT nu onderhandelt over een nieuwe beheersovereenkomst? Of werd de VRT onder druk gezet?”

