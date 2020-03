Katholieke Kerk staat niet langer kerkelijke huwelijken en doopsels toe, ook niet in beperkte kring ADN

16 maart 2020

13u52

Bron: Belga 0 De Katholieke Kerk staat niet langer doopsels en huwelijk toe, ook niet in beperkte kring. Enkel uitvaarten zijn nog mogelijk, in beperkte kring. Dat meldt de Belgische bisschoppenconferentie maandag.

Eerder besloten de Belgische bisschoppen al om alle publieke liturgische samenkomsten te schorsen. Doopsels, huwelijken en uitvaarten konden nog wel doorgaan, maar wel in beperkte kring.



Dat is dus niet langer het geval. De bisschoppen wijzen hiervoor naar de laatste maatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus.