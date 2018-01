Katholiek Onderwijs verzet zich tegen uitwijzing drie Albanese leerlingen: “Dit is het geval te veel” ADN

11u08

Bron: De Morgen, Belga 6 Belga Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholieke onderwijsnet. Drie Albanese leerlingen werden gisteren samen met hun ouders uit hun huis gehaald en naar een tussenhuis in Sint-Gillis-Waas gebracht. Van daaruit zullen ze terug naar Albanië worden gestuurd. Topman Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet hoe kinderen die al ruime tijd in België zijn van de ene op de andere dag van school worden geplukt en trekt aan de alarmbel. “Het is de zoveelste schrijnende zaak. Dit is het geval te veel”, stelt hij in De Morgen.

De kinderen van drie, negen en elf jaar oud volgen les op een basisschool en een van hen op een school voor buitengewoon onderwijs in Oudenaarde. Nu worden ze uitgewezen. “De familie is al meer dan zeven jaar in België en nu worden ze zomaar teruggestuurd naar een land dat ze nauwelijks kennen”, hekelt Lieven Boeve in De Morgen.

“Een zeer traumatische ervaring, niet alleen voor die kinderen, maar ook voor hun klas – en schoolgenoten.” De katholieke onderwijskoepel verzet zich dan ook tegen hun uitwijzing. “Ze moeten deze kinderen op zijn minst het schooljaar laten afmaken”, argumenteert Boeve. En hij gaat zelfs nog een stap verder: “Wij vinden dat ze hun volledige opleiding moeten kunnen afmaken. Als de normale termijn voor een asielaanvraag is verlopen, moet je aan de kinderen denken.”

"Alles afgenomen"

"Onmenselijk", vindt ook Vlaams parlementslid voor Groen en gemeenteraadslid in Oudenaarde Elisabeth Meuleman. "Kinderen kan je niet in één klap alles afnemen. Ze zouden op zijn minst hun schooljaar moeten kunnen afmaken, en eigenlijk zelfs hun volledige schoolloopbaan, zodat ze voldoende bagage hebben", vindt ze. "Dit gezin is alles afgenomen. Ze zijn uit hun bed gelicht, zonder mogelijkheid om afscheid te nemen. Dat is totaal mensonwaardig."

De Groen-politica is van plan om minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over de zaak te ondervragen in het parlement. "Ik heb haar al herhaaldelijk aangesproken over dat soort onmenselijke situaties, en telkens opnieuw krijg ik te horen dat er inderdaad iets moet gebeuren. Ik kan alleen maar concluderen dat CD&V en Crevits ook in dit dossier de N-VA de plak laten zwaaien."

Eind december ontstond ook al heisa over de uitwijzing van een Armeens meisje dat in het zesde leerjaar in Eeklo zit. Kristina (11) moest samen met haar familie de kerstdagen doorbrengen in een terugkeerhuis in Wallonië en kon niet mee met de klas op Ardennenreis, tot groot onbegrip van onder meer haar leraar.