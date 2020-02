Katholiek onderwijs overlegt met 300 leraren en schooldirecteurs over nieuwe leerplannen HR

05 februari 2020

17u07

Bron: Belga 1 Binnenland Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen bracht vandaag in Leuven 300 leraren en schooldirecteurs samen om te overleggen over de nieuwe leerplannen die het onderwijsnet sinds 1 september 2019 gefaseerd invoert. Topman Lieven Boeve beklemtoonde dat het katholiek onderwijs naar de scholen wil luisteren over wat er beter kan.

De nieuwe leerplannen zijn een vertaling van de nieuwe eindtermen. In het katholieke net gingen op 1 september vorig jaar daarmee al 4.000 leraren en 54.000 leerlingen uit het eerste jaar aan de slag. Volgend schooljaar komen er nog eens zoveel bij. Om de plannen te evalueren en eventueel bij te sturen werd in Leuven een evaluatiemoment voor alle Vlaamse scholen georganiseerd waarbij leraren en directeurs ervaringen en indrukken uitwisselden.

“Nieuwe eindtermen en leerplannen zorgen voor grote veranderingen op de klasvloer. Met deze feedback kan onze pedagogische begeleiding aan de slag om de ondersteuning doorlopend te verbeteren. De ervaring van wie de leerplannen elke dag gebruikt, is voor ons zeer waardevol, want zo blijven we kritisch over de ondersteuning die we bieden”, aldus Boeve, die voorts beklemtoonde dat het lerarenteam en de leraar centraal staan in de leerplannen.

Nascholing

Het is nog onduidelijk wat deze overlegdag zal opleveren, maar tijdens vorige overlegmomenten bleek volgens woordvoerder Pieter-Jan Crombez bijvoorbeeld dat de digitale leerplantool die leerkrachten in staat wil stellen overzichtelijk aan te geven wat reeds behandeld werd, concreter moet. “Een ander verbeterpunt was dat leerkrachten economie die nu het vak Mens & Samenleving geven, nood hadden aan meer handvaten voor het behandelen van maatschappelijke thema's. We voorzien voor hen meer nascholing.”