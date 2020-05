Katholiek Onderwijs: "Onmogelijk om alle leerlingen al tegelijk naar school te halen" mvdb Bron: Belga

27 mei 2020

13u01 11 De Adviesraad basisonderwijs binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt dat het met de huidige veiligheidsvoorschriften “onmogelijk is om alle leerlingen tegelijk naar school te halen”, luidt het in een mededeling naar de scholen.

De Adviesraad raadt scholen "ten stelligste aan om de vrijheid die in de adviezen van vrijdag ingeschreven staat, ten volle te benutten".

Heel wat bestuurders en directeurs hebben volgens de nieuwsbrief hun bezorgdheid overgemaakt over de plannen voor de heropstart en de verwarring die daar in de voorbije dagen rond ontstaan is. "Vanaf 2 juni betekent niet op 2 juni en met de huidige veiligheidsvoorschriften is het onmogelijk om alle leerlingen tegelijk naar school te halen", stelt de Adviesraad. "Van een school kan niemand verwachten dat ze onhaalbare en onveilige dingen doet.”