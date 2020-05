Katholiek onderwijs: “Hoe sneller kleuterscholen openen, hoe beter, maar enkel in veilige omstandigheden” SPS

12 mei 2020

18u15

Bron: Belga 10 Hoe sneller de kleuterscholen opnieuw open kunnen, hoe beter, maar dat zal enkel gebeuren als de Nationale Veiligheidsraad groen licht geeft. Dat stelt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Na een overleg met onder meer de sector en de expertengroep die de exitstrategie uitstippelt, paste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de regels aan voor de kleuteropvang. Zo mogen scholen tot twintig kleuters in één ruimte opvangen, is een anderhalve meter afstand niet nodig en moeten de kleuterbegeleiders enkel een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen. De aanpassing kwam er om de veiligheidsvoorschriften op school en in de buitenschoolse opvang op elkaar af te stemmen.

Toch zullen de kleuterscholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nog niet meteen openen. "De Nationale Veiligheidsraad besliste dat de kleuterscholen tot eind mei dicht blijven", verklaart Boeve. "Hoe sneller ze kunnen openen, hoe beter, maar enkel als de veiligheid gegarandeerd is.”

