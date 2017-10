Kathleen verliest gal en maag na drinken van vergiftigd flesje: Coca-Cola aansprakelijk 15u56

Bron: Belga 0 Joost De Bock De giftige zinkchloride zat in een blauw flesje water van het merk Chaudfontaine. Coca-Cola is wel degelijk aansprakelijk voor het lichamelijk letsel dat Kathleen Steegmans uit Diepenbeek opliep na het drinken van een flesje Chaudfontaine-water waarin zinkchloride zat. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep beslist.

Kathleen Steegmans had het flesje meegenomen uit de voorraadkast van haar ouders en er op 4 januari 2013 van gedronken op haar werk. Ze belandde in het ziekenhuis met zware interne brandwonden. Haar maag en galblaas moesten verwijderd worden. Uit onderzoek bleek dat het flesje zinkchloride bevatte, een zuur dat onder meer gebruikt wordt om te solderen. Hoe de bijtende stof in het flesje was geraakt, is nog altijd niet duidelijk. Over de andere flesjes uit het lot - 1.659.000 exemplaren - kwamen geen klachten.



Het strafdossier werd geseponeerd, wegens dader onbekend. Steegmans startte daarop een burgerlijke procedure tegen Coca-Cola op basis van de wet op de productaansprakelijkheid. Die wet zegt dat de producent aansprakelijk is, tenzij hij aannemelijk kan maken dat het 'gebrek' nog niet bestond toen het product in het verkeer werd gebracht.



Coca-Cola bracht een aantal argumenten aan, zoals het productieproces dat volledig automatisch verloopt en waarbij geen zinkchloride gebruikt wordt. Een laborant van Coca-Cola verklaarde in het dossier echter dat sabotage nooit uitgesloten kan worden.



Het feit dat er tussen de productie van het flesje en de consumptie ervan zeven maanden zitten, waarbinnen het flesje in vele andere en mogelijk ook foute handen terecht gekomen kon zijn, overtuigde het hof niet. Hetzelfde gold voor de hypothese dat het flesje gecontamineerd kon zijn tijdens de werken in de supermarkt waar het flesje werd aangekocht.



Coca-Cola werd dus aansprakelijk bevonden voor het letsel van Kathleen Steegmans. Het hof van beroep bevestigde daarmee het vonnis uit 2015 van de burgerlijke rechtbank in Hasselt, die nu de omvang van de schadevergoeding moet bepalen.