Kathleen Van Brempt wil fractieleider Europese socialisten worden ep

07 maart 2018

16u44

Bron: Belga 3 Kathleen Van Brempt (sp.a) heeft zich kandidaat gesteld om leider van de socialistische fractie in het Europees Parlement te worden. Dat heeft de Antwerpse politica vandaag aangekondigd op Twitter.

"Als we Europa ten goede willen veranderen, moeten we van binnenuit beginnen", zo lanceerde Van Brempt haar officiële kandidatuur voor het voorzitterschap van de centrumlinkse fractie. De fractie telt 189 leden en vormt de tweede grootste politieke formatie in het 750 zetels tellende halfrond.

Van Brempt is reeds één van de negen ondervoorzitters van de socialistische fractie. Ze coördineert het werk van haar formatie op het vlak van energie en milieu en schopte het tot voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie die Dieselgate moest uitspitten.

De voorzittersstoel van de Europese socialisten is vacant omdat de Italiaan Gianni Pittella zondag bij de verkiezingen in zijn land is verkozen tot senator. Tot 12 maart kunnen geïnteresseerden hun kandidatuur indienen. De nieuwe voorzitter wordt op 20 maart verkozen.

Tijdens de Italiaanse verkiezingscampagne nam de Duitser Udo Bullmann het fractieleiderschap ad interim waar. Ook hij is kandidaat. Indien Van Brempt het haalt, zou de sp.a'ster in de vergaderingen van de fractievoorzitters nog twee Belgen aantreffen. Guy Verhofstadt (Open Vld) en Philippe Lamberts (Ecolo) leiden respectievelijk de liberale en groene fractie.