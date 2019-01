Kathleen Van Brempt trekt Europese lijst voor sp.a LH

21 januari 2019

13u14

Bron: Belga 0 Europees parlementslid Kathleen Van Brempt trekt op 26 mei de Europese lijst voor sp.a. Dat is vandaag beslist op het partijbureau van de Vlaamse socialisten. Het is de derde keer op rij dat Van Brempt de Europese sp.a-lijst aanvoert. Op plaats twee staat voormalig politiek directeur Jan Cornillie en de derde plaats gaat naar Vlaams parlementslid Tine Soens.

Met Van Brempt (49) kiezen de Vlaamse socialisten voor de bekende naam en de ervaring. Van Brempt zetelt sinds 2009 in het Europees Parlement en was ook tussen 2000 en 2003 al Europees parlementslid. Van Brempt was uitgedaagd door voormalig politiek directeur Jan Cornillie. Hij krijgt uiteindelijk de tweede plaats op de lijst.

Bijna 164.000 voorkeursstemmen in 2014

Van Brempt kreeg in 2009 146.992 voorkeursstemmen achter haar naam en in 2014 163.760. Dat was toen het op vijf na beste resultaat van alle Belgische kandidaten.

"We trekken met een sterke ploeg naar de Europese verkiezingen", zegt Van Brempt. "Met een mooie ploeg van European Youngsters gaan we voor een sociaal rechtvaardig en duurzaam Europa. Een Europa dat meer zekerheid moet bieden, voor iedereen", aldus Van Brempt.

Aanpak kinderarmoede

Van Brempt wil op Europees niveau prioritair werk maken van een sterkere aanpak van de kinderarmoede. Zij pleit daarbij voor een "Kindergarantie". "Die garantie moet er voor zorgen dat in heel Europa elk kind met een armoederisico toegang krijgt tot gratis gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang, gezonde voeding en huisvesting. Kinderen vormen de groep met het grootste risico op armoede en sociale uitsluiting. Wij willen de zekerheid dat het inkomen van de ouders geen rem is op de ontwikkeling van hun potentieel en talenten", legt Van Brempt uit.

Volgens Van Brempt moet de Europese Unie minstens 10 miljard euro vrijmaken om de lidstaten te steunen in hun strijd tegen kinderarmoede.