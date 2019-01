Kathleen van Brempt (sp.a) toch lijsttrekker voor Europa

philippe truyts

13 januari 2019

17u50 4 Kathleen Van Brempt trekt in mei de Europese lijst voor sp.a. Dat hebben we vernomen in vakbondskringen. De beslissing zou vorige week al zijn gevallen, maar de partij komt er pas mee naar buiten als er ook duidelijkheid is over de rest van de lijst. Defensiespecialist Dirk Van der Maelen wordt genoemd als lijstduwer.

Het lijsttrekkersschap leek de voorbije weken geen zekerheid meer voor Europees parlementslid Van Brempt (49). Ze werd uitgedaagd door Jan Cornillie, de gewezen politiek directeur bij sp.a. De Brusselaar van West-Vlaamse origine is bij het grote publiek onbekend, maar ligt goed bij de partijtop. Welke keuze hij nu zal maken, is niet zeker. Hij kan Europees campagne voeren op de tweede plaats. Mogelijk wijkt hij uit naar een andere lijst.

Van Brempt verloor in oktober haar zitje in de Antwerpse gemeenteraad. Maar als voorlaatste lijstduwer voerde ze enkel campagne voor de top van de lijst, niet voor zichzelf. Ze kan voor Europa rekenen op ruime steun vanuit de socialistische beweging. Vooral in vakbondskringen bouwde ze veel krediet op met haar strijd voor de rechten van de havenarbeiders en voor de vrachtwagenchauffeurs in het internationaal transport. In de fractie van Europese Socialisten en Democraten (S&D) was ze als ondervoorzitter verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid. Ze zette ook de vernieuwingsoperatie ‘progressive society’ op de rails. Resultaat was een rapport met meer dan 100 concrete beleidsvoorstellen voor een duurzame en sociaal rechtvaardige economie.