Kater van 42 miljoen euro voor Vlaamse overheid in sociale huisvesting kv

06 oktober 2018

05u40

Bron: Belga 0 De Vlaamse overheid kijkt aan tegen een financiële put van 42 miljoen euro door een omstreden grondaankoop van de socialehuisvestingsmaatschappij Vitare, die dit voorjaar in vereffening ging. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Vitare werd in 2008 opgericht door de West-Vlaamse projectontwikkelaar Matexi. In 2013 verkocht Matexi 53 hectare onbebouwde grond aan zijn vehikel Vitare, en streek daarbij 35,5 miljoen euro op. De deal werd gefinancierd met een lening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Maar de gronden bleken grotendeels niet-ontwikkelbaar, omdat ze op percelen naast woongebieden liggen die de lokale gemeentebesturen niet willen aansnijden. Toch kreeg Matexi voor de grond de maximale schattingsprijs: gemiddeld 670.000 euro per hectare.

De VMSW had naar eigen zeggen geen inspraak in de transactie, ondanks de lening die ze daarvoor op tafel legde. Ook de afdeling Toezicht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen was niet op de hoogte van de deal, schrijft De Tijd.

Door het uitblijven van bouwprojecten verslechterde de financiële situatie bij Vitare zienderogen. De maatschappij ging dit voorjaar in vereffening, waardoor de Vlaamse overheid met een miljoenenput achterbleef. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) noemt het dossier in de krant "het spreekwoordelijke lijk dat uit de kast viel bij mijn aantreden".

Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de grondtransacties.