Kat besmet met coronavirus door baasje in Wallonië KVDS

27 maart 2020

11u13 1334 Er is voor het eerst in ons land een kat geïnfecteerd geraakt met het coronavirus. Dat meldt de faculteit dierengeneeskunde van de universiteit van Luik. Het dier leefde in nauw contact samen met zijn baasje.

“Een week nadat de eigenaar symptomen ontwikkelde, heeft ook het dier symptomen gekregen”, aldus viroloog Steven Van Gucht. “Het ging om diarree, braken en ademhalingsmoeilijkheden. De onderzoekers vonden het virus terug in de uitwerpselen van de kat.”

“Alleenstaand geval”

Het dier is intussen aan de beterhand. De Gucht drukt erop dat het om een alleenstaand geval gaat in ons land. In Hongkong werd eerder wel al melding gemaakt van een besmetting bij twee honden, maar die dieren hadden geen symptomen. “Er zijn geen indicaties dat dit vaak voorkomt”, klinkt het. “Belangrijk is ook om op te merken dat het om een overdracht ging van mens op dier en niet van dier op mens. Het virus gaat normaal gezien niet over van dier op mens. We achten het risico voor mensen dan ook klein.”



Het Federaal Voedselagentschap heeft intussen enkele aanbevelingen opgesteld, die in de eerste plaats huisdieren moet beschermen.

Niet testen

Als een baasje besmet raakt met het coronavirus, wordt gevraagd om het dier binnen te houden en het contact tussen baasje en dier tot een minimum te beperken. In het geval dat het baasje naar het ziekenhuis moet, kan een medebewoner of naaste kennis de zorg van het dier overnemen.

Het Wetenschappelijk Comité beveelt niet aan om huisdieren waarvan gedacht wordt dat ze besmet zijn te laten testen “totdat de diagnostische mogelijkheden drastisch zijn vergroot”. Euthanasie bij huisdieren van coronapatiënten is ook niet aan de orde. Alles lijkt er immers op te wijzen dat de dieren een besmetting zonder symptomen of een niet-dodelijke variant van de ziekte ontwikkelen.

Lees ook: Vergeet 5 april: maatregelen verlengd tot na paasvakantie (maar niet veel strenger) (+)

Bekijk ook: Schattig: puppy's verkennen verlaten aquarium