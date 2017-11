Kasteelmoordverdachte Pierre Serry blijft toch in de cel ep sdvo

13u06

Bron: Belga 0 belga Beschuldidgde Pierre Serry (midden) moet in de cel blijven. De Brugse correctionele rechtbank heeft beslist dat kasteelmoordverdachte Pierre Serry (67) in de cel moet blijven. Begin oktober besliste de rechtbank wel dat Serry de gevangenis mocht verlaten, maar toen ging het parket met succes in beroep.

Pierre Serry staat samen met André Gyselbrecht (66), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene. Dokter Gyselbrecht wordt door de speurders beschouwd als de opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon. Pierre Serry trad als tussenpersoon op bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Prostaatoperatie

Na drie afgewezen verzoekschriften besliste de rechtbank op 2 oktober dat Serry onder voorwaarden de gevangenis mocht verlaten. Op dat moment had de verdachte net een prostaatoperatie ondergaan. Het parket ging echter in beroep tegen de vrijlating. Het Gentse hof van beroep oordeelde uiteindelijk dat Serry toch in de cel moet blijven. Serry blijft zo na meer dan 5,5 jaar voorhechtenis nog steeds in de gevangenis.

Wrakingsverzoeken

Vanochtend bepleitte meester Kris Vincke ruim anderhalf uur de vrijlating van zijn cliënt. De rechtbank merkte op dat er sinds de laatste beslissing in beroep geen nieuwe elementen waren en oordeelde dat Serry in de cel moet blijven. Door de hangende wrakingsverzoeken werd het verzoekschrift niet behandeld door de rechters die Serry de vorige keer wel onder voorwaarden wilden vrijlaten. De verdediging zal beroep aantekenen tegen de beslissing van de rechtbank, waardoor hun vraag binnen anderhalve week voor de KI in Gent komt.