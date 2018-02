Kasteelmoord: Wie is wie? Redactie

18 februari 2018

07u21

Bron: Belga 0

Op het correctionele proces over de kasteelmoord gaan dinsdag de pleidooien van start. De advocaten van vier beklaagden en verschillende burgerlijke partijen zullen de komende twee weken aan het woord komen.

RECHTBANK

Het proces wordt geleid door Els D'Hooghe, voorzitter van de 14de kamer van de Brugse correctionele rechtbank. Zij wordt bijgestaan door Bruno Criel, eveneens rechter in Brugge, en Véronique Hameeuw, rechter in de correctionele rechtbank van Ieper.

BEKLAAGDEN

André Gyselbrecht (67) wordt gezien als de opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon. De dokter uit Ruiselede hield vol dat het niet de bedoeling was om Stijn Saelens van het leven te beroven, maar legde op de eerste procesdag dan toch bekentenissen af. Gyselbrecht wordt verdedigd door Johan Platteau en Filip D'Hont.

Pierre Serry (67) zou een rol als tussenpersoon gespeeld hebben bij het beramen van de moord. De man uit Aalter hield jarenlang de lippen stijf op elkaar, maar gaf uiteindelijk toch zijn aandeel toe. Kris Vincke, Walter Damen en Frederieke Cloet zijn de advocaten van Serry.

Evert de Clercq (54) zou een rol gespeeld hebben bij het ronselen van de ondertussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. De Zeeuw uit IJzendijke ontkent elke betrokkenheid. De Clercq wordt tijdens het proces bijgestaan door Thomas Gillis, Jesse Van den Broeck en zijn Nederlandse raadsman Sidney Smeets.

Franciscus Larmit (40) voerde zijn oom de dag van de feiten naar het kasteel in Wingene. De Tilburger beweert dat hij niet wist wat de bedoeling was, maar hielp achteraf wel om het lichaam van het slachtoffer te begraven. Joris Van Cauter, Frank Scheerlinck en Hanne Ollevier nemen de verdediging van Larmit op zich.

OPENBAAR MINISTERIE

Céline D'havé en Fien Maddens nemen tijdens het proces de rol van openbaar aanklager op zich. Ze zijn beiden substituut-procureur bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

BURGERLIJKE PARTIJEN

Elisabeth Gyselbrecht is de weduwe van het slachtoffer en de dochter van beklaagde André Gyselbrecht. Haar belangen worden op het proces verdedigd door Luc Arnou en Els Gauquie.

Werner Saelens en Anne-Marie Dupont zijn de ouders van Stijn Saelens. Hun advocaat is Jan Leysen. Raf Verstraeten treedt op als raadsman van een zus van het slachtoffer. Een andere zus en de twee broers van Stijn Saelens worden bijgestaan door Filip Van Hende.

De vier kinderen van Elisabeth Gyselbrecht en Stijn Saelens kregen op de inleidingszitting een nieuwe voogd ad hoc toegewezen. Hun belangen zullen voortaan verdedigd worden door Rik Demeyer.

Yves Wolfcarius is de nieuwe vriend van Elisabeth Gyselbrecht en was lange tijd voogd ad hoc van de kinderen. Ondertussen is hij zelf burgerlijke partij met Johan Du Mongh als advocaat.