Kasteelmoord - Verdediging neemt gerechtspsychiater op de korrel: "Ik vertrouw hem voor geen haar" Redactie

26 februari 2018

12u19

Bron: Belga 0 De verdediging van André Gyselbrecht heeft op het proces van de kasteelmoord vandaag de rol van gerechtspsychiater Hans Hellebuyck toegelicht. De dokter uit Ruiselede weigerde op aanraden van meester Johan Platteau mee te werken met het onderzoek door Hellebuyck. "Ik vertrouw die man voor geen haar en hij weet dat van mij." Gyselbrechts advocaat pleitte ook over het mogelijke gesjoemel met de computer van de vermoorde Stijn Saelens.

Op 3 januari 2013 liet dokter Hellebuyck aan de onderzoeksrechter weten dat André Gyselbrecht en zijn zoon Peter zonder verwittigen niet waren opgedaagd. "Mijn cliënt stelt nooit door dokter Hans Hellebuyck te zijn uitgenodigd. U weet dat ik al jaren de betrouwbaarheid van Hellebuyck in vraag stel", schreef Platteau aan de onderzoeksrechter. De gerechtspsychiater bleek uiteindelijk geen kopie van de uitnodiging te hebben en stelde tegelijk dat zijn medewerking niet relevant was bij het opstellen van zijn verslag.

Hans Hellebuyck was samen met twee collega's aangesteld, maar dokter Lieve Dams weigerde in oktober 2015 het verslag te ondertekenen. "Ik heb de betrokkene zelf niet onderzocht en zou dus niet correct handelen als ik een beoordeling zou doen of een advies zou geven", klonk het. Over die kwestie zou ze ook naar onderzoeksrechter Gevaert al geschreven hebben. "Ge moogt zoeken in het dossier, maar zal ze niet vinden. Ze zitten er niet in, omdat ik het niet mocht zien", pleitte meester Platteau.

Zoek naar de waarheid Johan Platteau tegen de rechters

Partijdigheid

Meester Platteau analyseerde ook het verslag over Pierre Serry, om de partijdigheid van de deskundige aan te tonen. Zo is Hellebuyck opvallend mild bij het beoordelen van het leugenachtig gedrag van Serry en zijn uitgebreide stafblad. "Het hele strafwetboek vind je erop terug. En wat zegt Hellebuyck? 0 op 2 voor criminele veelzijdigheid!"

Ten slotte haalde de verdediging nog het onderzoek van Evert de Clercq aan, die eveneens weigerde mee te werken. Dokter Hellebuyck beweert dat hij de Zeeuw op 27 oktober 2015 bezocht in de gevangenis van Ieper, terwijl de Clercq die dag helemaal geen bezoek ontving. "In het verslag staat de datum zelfs niet aangeduid, we moeten het maar raden. Ik vertrouw Hans Hellebuyck voor geen haar. Zoek naar de waarheid, maar laat u niet meeslepen dat wij de grote manipulatoren zijn", richtte Platteau zich tot de rechters.

Platteau stelde zich verder ook vragen bij de ondervragingen van getuigen door de twee onderzoeksrechters in het dossier. "Ik stel vast dat de getuigenissen bij de eerste onderzoeksrechter lijnrecht staan tegenover de getuigenissen bij de tweede onderzoeksrechter. Het gaat nochtans om dezelfde getuigen. Ik vind dat vreemd", zo zei Platteau herhaaldelijk. Volgens Platteau hebben beide onderzoeksrechters wel de vraag naar het hoe, wie en wat gevoerd, maar de vraag naar het waarom nooit. "Niet bij de eerste onderzoeksrechter Paul Gevaert, maar ook niet bij de tweede, Koen Wittouck, is die vraag ooit gesteld."

"Gesjoemel met computer"

Meester Platteau nam vervolgens het onderzoek van de computer van de vermoorde Stijn Saelens op de korrel. De verdediging van André Gyselbrecht merkte op dat van een harde schijf zelfs geen veiligheidskopie werd gemaakt. "Dit is niet goed voor mijn vertrouwen in justitie, dit is beangstigend", klonk het.

Op 1 februari 2012 werd onder andere de computer van Stijn Saelens in beslag genomen. Platteau merkte op dat nog voor de komst van Computer Crime Unit al documenten werden afgeprint, nota bene op een moment dat het kasteel verzegeld was. "Wij gaan over tot een digitaal forensisch onderzoek, alsook het nemen van een veiligheidskopie van de gegevens die erop terug te vinden zijn", klonk het in het dossier. De speurders schreven ook dat ze het onderzoek op die kopie gingen uitvoeren.

Alle gegevens waren overschreven door enen en nullen Johan Platteau tegen de rechters

Toen Elisabeth Gyselbrecht de bewuste computer later wilde gebruiken, bleek het toestel stuk. Volgens een ICT-specialist uit Torhout waren bovendien alle gegevens op 1 februari 2012 op professionele wijze gewist. "Met speciale software kan je gewiste gegevens recupereren, maar hier waren alle gegevens overschreven door enen en nullen", aldus meester Platteau.

"Ernstige fout"

Na een klacht van Elisabeth Gyselbrecht stelde de onderzoeksrechter een deskundige aan. Die stelde eerst dat hij alle gegevens wel had kunnen recupereren. "Dat is even wetenschappelijk als dat je zou zeggen dat je zes keer op rij Euromillions wint. Zelfs bij de FBI en de CIA kunnen ze na zo'n blockwipe de gegevens niet recupereren", vertelde een professor aan de verdediging. Tijdens zijn pleidooi toonde meester Platteau beelden van professor De Tré zijn vaststellingen. "Het ontbreken van een veiligheidskopie is voor mij totaal onverantwoord en een ernstige fout." Tegelijk gaf de professor aan dat het onmogelijk is om te achterhalen wanneer de harde schijf werd gewist.

In zijn eindverslag beweerde de deskundige niet meer dat hij alle gegevens had kunnen recupereren. "Het einde van het verhaal is dat er geen veiligheidskopie bestaat van die harde schijf. Dat wil zeggen dat er niemand kan aantonen wanneer er gewist is." Volgens de politie werd de veiligheidskopie uiteindelijk om budgettaire redenen niet gemaakt. "Die uitleg raakt kant noch wal", aldus nog meester Platteau.

Er bestaat geen veiligheidskopie van die harde schijf. Niemand kan dus aantonen wanneer er gewist is Johan Platteau tegen de rechters