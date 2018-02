Kasteelmoord: tussenpersoon Serry "is geen onderwereldfiguur, maar joviale en behulpzame man" kv

27 februari 2018

17u41

Bron: Belga 0 Er zijn vier verzachtende omstandigheden voor Pierre Serry. Dat zegt Walter Damen, die samen met Kris Vincke de belangen van Serry verdedigt op het proces over de kasteelmoord. Serry fungeerde als tussenpersoon bij de moord op kasteelheer Stijn Saelens. Het openbaar ministerie wil hem 26 jaar achter de tralies.

"Ten eerste heeft hij volle bekentenissen afgelegd. Daardoor hebben we het licht in de duisternis kunnen zien in dit dossier", aldus advocaat Damen. "Daarnaast is er de druk die dokter Gyselbrecht op Pierre Serry heeft uitgevoerd."

Damen vroeg ook om rekening te houden met de leefijd (67) van Serry en het feit dat Serry zijn spijt heeft uitgedrukt in dit dossier. "De straf die het openbaar ministerie vraagt voor Pierre Serry staat in feite gelijk aan levenslang. 26 jaar plus terbeschikkingstelling is een straf voor mensen als Renaud Hardy", zo zei Damen. "Mensen die een gevaar vormen voor de maatschappij."

Volgens Damen is de maximumstraf ook 20 jaar. Als bewijs haalde hij daarvoor de problemen aan die zich stellen na het arrest van het Grondwettelijk Hof over de correctionalisering van assisenzaken. "We zitten met een juridisch gedrocht", zo klonk het. "Je mag nooit gokken met een mensenleven", zo zei Damen nog aan Els D'Hooghe, voorzitter van de rechtbank.

Gegraven put

Eerder vandaag kwam ook de andere advocaat van Serry aan het woord. "Onderschat zijn rol niet, maar overschat ze ook niet", zei meester Vincke. Volgens hem was het doden van Stijn Saelens maar een noodoplossing. Hij pleitte ook dat de put aan de chalet van Serry oorspronkelijk niet diende om het lichaam van Saelens te begraven. "Die put was gegraven door zijn neef Johnny, maar hij zou zijn familie nooit bij zoiets betrekken." Serry dekte de put ook pas een week later toe. "Als Serry de bedoeling had om hem daar te begraven, dan was de put op 31 januari 2012 al volledig toe."

De advocaat van Serry weerlegde ook enkele andere elementen, zoals het overgieten van het lichaam met waterstofperoxide. "Die ton was voor een klant, voor een boer. Waterstofperoxide is ook totaal onbruikbaar om een lichaam te laten verdwijnen. Als Andras Pandy waterstofperoxide had gebruikt, we hadden heel zijn familie teruggevonden."

Ten slotte omschreef meester Vincke zijn cliënt als een joviale en behulpzame man. "Dat is ook wat de mensen in mijn streek komen zeggen, alle boeren zagen hem doodgraag. Ik vind dat eigenlijk geen onderwereldfiguur."

Deze ochtend al vroegen de advocaten van dokter André Gyselbrecht de vrijspraak van hun cliënt.