Kasteelmoord: "Stijn moest niet alleen gedood worden, hij moest opgeruimd worden" SPS

23 februari 2018

11u16

Op het correctioneel proces over de kasteelmoord staat de hele ochtend nog in het teken van het requisitoir van het openbaar ministerie. Procureur Céline D'havé en Fien Maddens zullen ook een straf vorderen voor de beklaagden. D'havé beschreef de rol van tussenpersoon Pierre Serry. De beroepscrimineel uit Aalter zocht op vraag van André Gyselbrecht naar uitvoerders voor de moord op Stijn Saelens.

"Hij is de tussenpersoon, de overgang tussen de normale wereld en de onderwereld. En meneer Serry heeft die rol als tussenpersoon met verve gespeeld." Bovendien hield Serry lang de lippen stijf op elkaar, waardoor hij André Gyselbrecht de hand boven het hoofd hield. "Maar het heeft hem niks opgeleverd. De bewijzen tegen hem zijn torenhoog, dat was al zo van in het begin."

Pierre Serry regelde uiteindelijk via Evert de Clercq de uitvoerders van de moord, maar was ook bij de praktische voorbereiding betrokken. Zo kocht hij in Oostende twee sim-kaarten om telefonisch contact te houden met 'Ronnie' van Bommel. "Hij heeft ze de weg naar het kasteel en naar zijn chalet getoond. Het lichaam lag verborgen in een put in zijn bos." In die periode bleef ook André Gyselbrecht de voorbereidingen opvolgen. "Uw goede vriend meneer Gyselbrecht heeft misbruik van uw kwetsbare positie gemaakt, toen uw vader op sterven lag", aldus Céline D'havé.

Die mens (André Gyselbrecht) kwam bij mij twee of drie keer per week aan de deur. Hij bleef me ook bellen. Pierre Serry tijdens verhoor

Aan de hand van enkele videoverhoren probeerde het openbaar ministerie aan te tonen dat Gyselbrecht Serry onder druk bleef zetten. "Die mens kwam bij mij twee of drie keer per week aan de deur. Hij bleef me ook bellen", vertelde Serry. Op 26 september 2016 ging de tussenpersoon toch door de knieën. "Dat is de dag waarop meneer Serry de piste van het pak rammel verlaat en bekent dat Gyselbrecht de opdracht heeft gegeven om zijn schoonzoon te doden. Al die tijd had hij de sleutel in handen. En toch zou je zelfs een beetje sympathie voor hem kunnen krijgen, dat is het straffe", aldus de procureur.

Intimidaties

"Stijn moest niet alleen gedood worden, hij moest opgeruimd worden, hij moest weg zijn en zeker niet vertrekken met de kleinkinders (sic)", verklaarde Serry over de precieze opdracht. "Het is de bedoeling van Evert geweest van hem mee te nemen naar Nederland, ik weet niet wat er daar moest gebeuren." Na die bekentenissen werd Serry volgens het OM opnieuw onder druk gezet door de familie Gyselbrecht. "Via de aalmoezenier in de gevangenis wordt hij benaderd. Peter Gyselbrecht die kort in voorhechtenis zit in een ander dossier, vraagt hem om zijn verklaringen in te trekken." Volgens Serry had zijn toenmalige advocaat Hans Rieder hem verplicht om zo lang te zwijgen. Pas met meester Kris Vincke als raadsman begon hij mee te werken met het onderzoek.

Ten slotte stond Céline D'havé nog stil bij het geld dat betaald werd voor de huurmoord. Volgens Serry was met Evert de Clercq een bedrag van 150.000 euro afgesproken. Serry gaf 17.000 euro in twee schijven integraal door aan van Bommel. "Ik denk dat hij wel weet hoe het met de rest van het geld zit, maar dat hij het niet kan of wil vertellen. Misschien heeft hij vrees voor nieuwe intimidaties van de familie Gyselbrecht." Serry suggereerde wel nog dat Evert de Clercq wellicht rechtstreeks contact heeft gezocht met André Gyselbrecht.

Volgens procureur Fien Maddens is de Clercq de 'missing link' tussen Pierre Serry en Antonius van Bommel en Roy Larmit. "Zijn rol was bepalend voor de moord op Stijn Saelens. Zowel Larmit als Serry duiden de Clercq aan als de man die van Bommel in het verhaal bracht", zo luidde het. "De Clercq beloofde aan Serry dat er niets van de feiten zou uitkomen."

'Larie en apekoek'

De Clercq werd voor het eerst gearresteerd op 9 september 2013 in zijn woonplaats IJzendijke. Na zijn overlevering bleek zijn DNA echter niet overeen te stemmen met het spoor dat later aan Larmit gelinkt werd. Het parket wilde in januari 2015 de Clercq buiten vervolging laten stellen maar de raadkamer besliste dat het onderzoek toch voortgezet moest worden. Enkele maanden later belandde de Zeeuw opnieuw in de cel door bezwarende verklaringen van Larmit tijdens een verhoor in juni 2015.

Als hij tijdens een verhoor geconfronteerd wordt met de -gedeeltelijke- bekentenissen van Serry, die hem belasten in de zaak, antwoordt de Clercq dat het gaat om "larie en apekoek" (sic).

"Ook na de feiten zijn er nog contacten met de Clercq", aldus Maddens, "Zo is van Bommel naar de growshop van de Clercq gereden. Wij vermoeden dat hij toen verslag kwam uitbrengen".

Op 4 februari 2016 zegt Larmit tijdens een verhoor dat hij ook nog eens is langsgegaan bij de Clercq in IJzendijke om daar 10.000 euro te ontvangen. De Clercq ontkent dat, maar Larmit kan een precieze plaatsbeschrijving geven van de growshop.

"De rol van de Clercq is dus bepalend voor de moord op Stijn Saelens. Hij kan wel blijven ontkennen, maar veel zal dat niet opleveren", aldus Maddens.