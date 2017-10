Kasteelmoord: Rechters blijven dan toch aan 19u45

Bron: vtmnieuws.be 0

In de zaak van de kasteelmoord morgen de drie Brugse rechters dan toch aanblijven. Dat heeft het Gentse hof van beroep beslist. De advocaten van beklaagden Franciscus Larmit en André Gyselbrecht hadden laten weten geen vertrouwen meer te hebben in de rechters en dienden daarom een wrakingsverzoek in. Zij gaan nu waarschijnlijk in Cassatie tegen de beslissing van de rechtbank.