Kasteelmoord: ook advocaat Evert de Clercq vraagt vrijspraak FT

28 februari 2018

13u05

Bron: Belga 1 In het proces over de kasteelmoord gaat het vandaag over Evert de Clercq (54). De Zeeuw ontkent dat hij iets te maken heeft met de moord op Stijn Saelens. Nochtans was hij het die huurmoordenaar Antonius van Bommel - intussen overleden - ronselde. Het openbaar ministerie wil De Clercq 28 jaar de gevangenis in, zijn advocaat pleit de vrijspraak.

In navolging van de andere advocaten begon meester Thomas Gillis zijn pleidooi met een sneer naar minister van Justitie Koen Geens en de Potpourri-wet. Die heeft het mogelijk gemaakt dat moorddossiers voor de correctionele rechtbank behandeld worden. Hij haalde ook aan dat het proces om verschillende redenen "bijzonder" is en wees naar "de pure vijandigheid door de vervolgende partij", perslekken, een vermeende Nederlandse informant en het feit dat de beklaagden pas na ettelijke jaren onderzoek bekentenissen hebben afgelegd. Ook dat schutter Antonius van Bommel niet meer leeft, maakt het er niet makkelijker op, klonk het.

Vervolgens schetste hij een niet erg fraai beeld van tussenpersoon Pierre Serry. Meester Gillis noemde hem een "wolf in schaapsvacht" en citeerde daarvoor uit een reeks getuigenissen. "Op het eerste gezicht is Pierre een sympathieke kerel. Maar wie hem al lang kent, zegt toch onwaarschijnlijke dingen." Onder meer over geld dat achtergehouden werd, leugens en bedrog, het ontkennen van het zonlicht, enzovoort. Serry's voornaamste drijfveer was geld, viel uit het betoog op te maken.

Touwtjes in handen

Gillis hekelde ook het openbaar ministerie, dat had gesteld dat zijn cliënt Evert de Clercq de regie in handen had genomen na de opdracht van dokter André Gyselbrecht om zijn schoonzoon te laten verdwijnen. "Klopt niet. De Clercq kent Serry natuurlijk al lang - en toegegeven - ze hadden ook telefonisch contact op 3 september 2011, heel kort, vijf keer. Wij weten niet wat daar gezegd is, als daar al iets gezegd is. Er is maar één man die de touwtjes in handen had, en dat is Pierre Serry", aldus nog Gillis. Diens geloofwaardigheid wil de advocaat nu dus onderuit halen.

"Want het is pas door de verklaringen tijdens het verhoor van Serry op 26 september 2016 dat mijn cliënt betrokken is geraakt in het dossier. Als u de verklaringen van Serry voor waar aanneemt, dan riskeert u een scheefgetrokken vonnis te vellen, voor àlle beklaagden, niet alleen mijn cliënt." En dus bestaat er volgens de verdediging absoluut geen zekerheid over welke rol de Zeeuw speelde. "Er zijn veel redenen om te twijfelen. Het lot van Evert de Clercq ligt in uw handen", zei hij de rechters. Deze namiddag komt ook de Nederlandse raadsman van De Clercq nog aan het woord.

Heroïneverslaving

Ook over de hoofddader van de moord op Stijn Saelens, Antonius van Bommel, werd kort iets gezegd. Die man is intussen overleden. Meester Gillis haalde aan dat hij door velen omschreven werd als een slecht persoon en dat hij kampte met een heroïneverslaving. Hij kreeg ook chemotherapie, wat hem "nog impulsiever" maakte. "Van Bommel had al in de gevangenis gezeten voor een levensdelict, hij had sowieso al niet veel remmingen."

Vandaag is er trouwens opvallend minder publiek aanwezig in de rechtszaal. De pleidooien van de verdediging van André Gyselbrecht en Pierre Serry vonden gisteren plaats. De debatten duren nog tot en met vrijdag.