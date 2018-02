Kasteelmoord: "Gyselbrecht is een demagoog. Vijf jaar leugens en manipulaties, hij moet er van genoten hebben" SPS

20 februari 2018

11u24

Bron: Belga 3 "We hebben in dit dossier vijf en een half jaar jaar lang de leugens en de manipulaties van de demagoog André Gyselbrecht moeten aanhoren." Dat heeft advocaat Jan Leysen, die de familie Saelens vertegenwoordigt, gezegd op het proces over de kasteelmoord. De ouders van Stijn Staelens vragen elk 75.000 euro schadevergoeding. Leysen noemde het een hoog, maar een logisch bedrag. "Het is de prijs die André Gyselbrecht zelf was overeengekomen voor de moord. Dan zijn we toch over één iets akkoord."

Hoe verderfelijk toch. Er zijn rechters moeten opstappen, er zijn verklaringen afgelegd in de media, er zijn beschuldigingen van corruptie geuit tegenover advocaten. Chapeau meneer Gyselbrecht. Jan Leysen

André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor hun rol in de moord op Stijn Saelens. Larmit is als enige niet aanwezig in de rechtszaal in Brugge.

"Alles is aanwezig in dit dossier", zo richtte Leysen het woord tot voorzitter Els D'Hooghe. "We hebben een moord, we hebben een opdrachtgever, een uitvoerder en een motief, namelijk de verhuis naar Australië. En toch zijn we nu vijf en een half jaar verder en zie waar we al die tijd door moesten ploeteren in dit dossier, en dat allemaal door de manipulaties van Gyselbrecht."



"Hij moet er toch van genoten hebben, vijf jaar lang manipulaties, hoe verderfelijk toch. Er zijn rechters moeten opstappen, er zijn verklaringen afgelegd in de media, er zijn beschuldigingen van corruptie geuit tegenover advocaten. Chapeau meneer Gyselbrecht", zo klonk het cynisch.

"En dan is er 2 mei 2017: de bekentenis, de verlossing van het geweten. Uiteraard, want hij kon geen kant meer uit."

Clown

Gyselbrecht heeft volgens Leysen altijd beweerd dat hij Saelens niet wilde kwetsen, "maar hij is Saelens blijven afschilderen als een gek, een clown. En nu nog. De nagedachtenis aan Saelens zal hier vernietigd worden."

De advocaat van de ouders van het slachtoffer schetste de verschillen tussen de familie Saelens en de familie Gyselbrecht. "Dat zijn mensen die de wereld gezien hebben. Stijn is met de rugzak rondgetrokken in Ecuador en Guatemala. Hij heeft er een ziekenhuis opgericht. Het ongenuanceerde beeld van de gekke perverte Stijn Saelens houdt natuurlijk geen stand." Die open sfeer sprak Elisabeth Gyselbrecht aan. "Het is het omgekeerde van de dorpscultuur waar zij in was opgegroeid. Er ging een wereld van wereldburgers voor haar open."

De reputatie van zijn kleindochter is geofferd op het altaar van zijn groot ego en zijn groot gelijk. Jan Leysen

Meester Leysen betreurt het feit dat zijn cliënten hun kleinkinderen niet meer zien. "Helaas is ze van kamp veranderd. Het verkrachtingsverhaal is waarschijnlijk de trigger geweest." Een Nederlandse vrouw beweert immers dat ze door Stijn Saelens verkracht werd. "Ik geloof daar niets van. Mediatieke zaken trekken nu eenmaal fantasten aan."

Motief

Van bij de start van het onderzoek verwees de verdediging van André Gyselbrecht naar incest als motief. "Eenmalig likken aan een tongzoen heeft hij bekend. Hij was geen kernpedofiel, maar was wel fout." Stijn Saelens was bereid om aan zijn probleem te werken en ging zelfs in therapie. "Maar de opdracht om hem uit de weg te ruimen was al gegeven en is nooit veranderd. Uw dochter wil haar huwelijk redden, maar de duikboot met torpedo keert niet meer terug naar de haven." Van oprechte bekommernis om zijn kleindochter kan ook geen sprake zijn. "Meer dan vijf jaar lang is het door hem in alle media en overal ter sprake gekomen. Haar reputatie is geofferd op het altaar van zijn groot ego en zijn groot gelijk."

Het dreigende vertrek naar Australië was volgens de burgerlijke partijen het echte motief voor de moord. "De patriarch laat zijn dochter niet los, ze moest zelfs haar internationaal paspoort afgeven. Het is zoals Pierre Serry verklaard heeft. Hij moest dood omdat hij van plan was om te vertrekken naar de brousse."

Lees verder onder de video

"Dag van rechtvaardigheid"

"De dag van de rechtvaardigheid is eindelijk aangebroken." Zo leidde advocaat Filip Van Hende zijn pleidooi in op het proces van de kasteelmoord. Van Hende, een van de advocaten van de familie Saelens, wees er op dat de familie altijd heeft gezwegen, maar dat nu de tijd gekomen is om hun versie uit de doeken te doen.

"Ik spreek over rechtvaardigheid omdat afrekening misschien niet past in de woorden van een advocaat van de burgerlijke partijen", aldus Van Hende.

"We zijn er als burgerlijke partij in geslaagd de familie gedurende zes jaar niet te laten reageren, ondanks de vele provocaties. En we hebben dat duur bekocht. We gaan proberen over te brengen hoe hard deze zaak ingehakt heeft op de familie Saelens. Het komt er voor de familie op aan voor eens en voor altijd te zeggen hoe erg hen dit heeft geraakt."

Je moet dat toch kunnen hé, elke zondag je vier kleinkinderen onder ogen zien en niet antwoorden op hun vraag waar hun papa is. Filip Van Hende

"Als je je huis verlaat, besef je in je achterhoofd dat je je kind kan verliezen. Je bent daar ergens voor een stuk op voorbereid", zo klonk het. "Maar waar je niet op voorbereid bent, is de moord op je kind en dan nog eens door een familie. Dàt zit niet in je verdedigingsmechanisme. Dat mechanisme is platgeslagen door de gruwelijkheid van de feiten."

Moraliteit

"Zes jaar wachten is lang. De beklaagden hebben hun rechten ten volle gebruikt. Het feit dat ze zo lang gezwegen hebben, heeft enorm veel tijd gekost. Ze konden hun fouten toegegeven hebben, maar dat is niet gebeurd. Tot op vandaag, want de bekentenissen zijn deels, zoniet volledig gelogen."

Van Hende kwam ook nog eens terug op het oorspronkelijke plan, namelijk Saelens vermoorden en het op een verdwijning doen lijken. "Eigenlijk mogen we tevreden zijn dat dat plan mislukt is, want anders zaten we hier niet en was er geen moorddossier. Dat zegt veel over de moraliteit in dit dossier."

"Je moet dat toch kunnen hé, elke zondag je vier kleinkinderen onder ogen zien en niet antwoorden op hun vraag waar hun papa is", zo zei Van Hende nog.