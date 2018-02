Kasteelmoord: "Elisabeth wil zelf de waarheid kennen" SPS

21 februari 2018

10u49

Bron: Belga 0 Op het proces over de kasteelmoord heeft de advocaat van Elisabeth Gyselbrecht gepleit dat zijn cliënte ook zelf vooral de waarheid wil kennen. Meester Luc Arnou legde ook uit dat Elisabeth Gyselbrecht niet zomaar 'van kamp wisselde', zoals de advocaten van de familie Saelens gepleit hadden.

Elisabeth Gyselbrecht had op 3 februari 2012 voor het eerst contact met haar advocaat. "Ik heb toen ook een zeer ontredderde vrouw gezien, die heel veel weende. Men was er toen heilig van overtuigd dat Stijn nog leefde." Bij dat gesprek was ook een zus van het slachtoffer aanwezig. "In het begin werd ze meegetroond door de familie Saelens. Ze werd er opgevangen en is er tot 17 februari 2012 bijna continu geweest."

Elisabeth dreigde tussen twee stoelen te vallen, maar heeft voor haar eigen stoel gekozen. Onafhankelijkheid troef. Ze heeft één doel: in onafhankelijkheid de waarheid kennen. Dat interesseert haar, vooral naar haar eigen vader toe. Luc Arnou

Meester Arnou pleitte dat zijn cliënte sindsdien een hele evolutie doormaakte. De situatie werd onhoudbaar toen de familie Saelens de voorwaarde stelde dat ze zou breken met haar familie. "Dat is voor Elisabeth een brug te ver geweest, want ze houdt van haar moeder en haar broers. Ze houdt ook van haar patiënten, ze leeft voor haar werk." Toch betekent dat niet dat de vrouw zomaar de kant van haar vader koos. "Ze dreigde tussen twee stoelen te vallen, maar heeft voor haar eigen stoel gekozen. Onafhankelijkheid troef. Ze heeft één doel: in onafhankelijkheid de waarheid kennen. Dat interesseert haar, vooral naar haar eigen vader toe."

De advocaat van de ouders van Stijn Saelens hekelde gisteren het feit dat zijn cliënten geen contact meer hebben met hun kleinkinderen. "Ze mochten de kinderen nog zien, maar met een vertrouwenspersoon erbij. Daar heeft men niet meer op gereageerd. Elisabeth heeft nog foto's doorgemaild van een skivakantie, maar ook daar is geen reactie op gekomen", nuanceerde meester Arnou. De advocaat legde uit dat Elisabeth Gyselbrecht vreesde dat de familie Saelens de kinderen zou beïnvloeden. Op een communie hadden ze immers, in het bijzijn van de kinderen, gezegd dat Elisabeth hen moest zeggen dat opa en nonkel hun papa hadden doodgemaakt."

Verstrikt in leugens

André Gyselbrecht zat compleet verstrikt, gebetonneerd in zijn leugens, hij kon de waarheid lange tijd niet zeggen, aldus Arnou. Hij ging nog eens over de chronologie van de gebeurtenissen sinds André Gyselbrecht te horen kreeg van zijn dochter dat haar echtgenoot Stijn Saelens seksuele handelingen had gepleegd met hun dochter Josephine, en dat het al de tweede keer was. "We moeten alles aftoetsen aan de gegevens en de motieven", aldus Arnou. "Daar is nog geen opdracht gegeven om Saelens te doden, in tegenstelling tot wat Pierre Serry eerder zei. André had alles toen nog onder controle."

Elisabeth zou u graag geloven, maar ze kan niet. Luc Arnou tegen André Gyselbrecht

"Elisabeth zou u graag geloven, maar ze kan niet", zo richtte Arnou het woord tot André Gyselbrecht. "Je hebt gelogen. Het telefoongesprek van 2 februari 2012 (twee dagen nadat Stijn Saelens werd doodgeschoten, nvdr) met uw dochter dat hier gisteren op de rechtbank te horen was, was sowieso niet het moment om de waarheid te vertellen, dat is duidelijk. Ik kan begrijpen dat je pas in 2016 bekend hebt, je zat verstrikt in je eigen leugens."

"Wat ik wil zeggen", aldus Arnou, "We mogen de verklaringen van André niet zomaar blind geloven. We moeten ons houden aan de gegevens en motieven. En dan kunnen we alleen maar concluderen dat de eerste opdracht om Stijn Saelens te doden niet gegeven kan zijn voor oktober 2011."

"Ook Pierre Serry mogen we niet zomaar blind geloven. Pas op, ik zou hem graag geloven hé, hij is innemend, aimabel. Maar kijk eens naar zijn strafregister. En zijn verklaringen, daar is een hoek af", klonk het verder. Over de verklaringen van Evert de Clercq zei Arnou dat het precies een kaleidoskoop was: "Hij zegt een kleur, je schudt even en je hebt meteen een andere kleur". Over Franciscus Larmit, net als gisteren niet aanwezig in de rechtszaal, zei Arnou dat zijn woorden zelfs minder waard zijn dan het papier waarop het gedrukt is. De Tilburger blijft beweren dat hij niet wist wat zijn oom in Wingene van plan was.

Koetjes en kalfjes

Arnou kwam tijdens zijn pleidooi uitgebreid terug op de aanloop naar de moord. De advocaat is van mening dat de opdracht lange tijd on hold werd gezet. "Op 24 januari 2012 was hij de controle kwijt toen hij hoorde dat ze mee op reis ging naar Australië. Dan is er een nieuwe opdracht gekomen. Ja, er was eerder al een opdracht om de torpedo warm te houden, maar die opdracht was niet onophoudend om te doden. Anders was er al vroeger gedood."

Over de betaling voor de huurmoord tast de advocaat van Elisabeth Gyselbrecht in het duister. "Hoe dacht hij die 150.000 euro uit te betalen? Er is alleszins niet zo veel afgehaald. En uiteindelijk heeft de Clercq niets gekregen, dat is toch ook iets raars? " Ook aan de verklaringen van Pierre Serry hecht meester Arnou op dat punt weinig geloof. "Hij krijgt een keer 10.000 en een keer 7.000 euro, als voorschot voor van Bommel. Maar wie gelooft nu dat van Bommel zelfs niet zou gezegd hebben hoeveel hij wilde als voorschotje."

De grote afwezige probeert ons wijs te maken dat van Bommel, vol chemo en slecht te been, die ton met waterstofperoxide naar de put heeft gedragen. Alsof we allemaal met 'idioot' op ons voorhoofd rondlopen. Larnou over verdachte Franciscus Larmit

Vooral Franciscus Larmit moest het ontgelden in het pleidooi van de burgerlijke partij. De beklaagde beweert dat hij zijn oom vijf of zes keer naar Wingene voerde. "Dat is 2.310 kilometer, 25 uur bollen. En dan alleen over koetjes en kalfjes babbelen? Dat moet nogal een kudde geweest zijn." Voor meester Arnou is het duidelijk dat Larmit liegt, ook over het begraven van het lijk. "De grote afwezige probeert ons wijs te maken dat van Bommel, vol chemo en slecht te been, die ton met waterstofperoxide naar de put heeft gedragen. Alsof we allemaal met 'idioot' op ons voorhoofd rondlopen."

Pierre Serry verklaarde trouwens dat de put oorspronkelijk niet bedoeld was om het lichaam in te begraven. "Zijn verhaal is eigenlijk wel logisch. De put was al gegraven voor André hoorde van de reis naar Australië." Door een lange file op de E40 werd de put wellicht een plan B voor de uitvoerders. "Ik kan geloven dat het niet met Serry zijn volle goesting was om hem daar in die put aan zijn chalet te leggen."