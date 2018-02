Kasteelmoord - Elisabeth Gyselbrecht vergeeft vader André: "Hij deed het om zijn kleinkinderen te beschermen" Redactie

21 februari 2018

12u35 0 Elisabeth Gyselbrecht heeft haar vader André vergiffenis geschonken. "Ik weet dat het niet uit eigenbelang was, maar wel om zijn kleinkinderen te beschermen", verklaarde ze op het proces over de moord op Stijn Saelens.

Na afloop van de pleidooien van haar advocaten kreeg Elisabeth Gyselbrecht als burgerlijke partij zoals gebruikelijk ook zelf kort het woord. Haar advocaat Els Gauquie had eerder ook al gepleit dat Elisabeth Gyselbrecht op een menselijke straf hoopt voor haar vader.

"Mevrouw de voorzitster, mevrouw en meneer de rechter. Ik wens jullie te zeggen dat ik Stijn inderdaad ongelooflijk graag gezien heb", aldus Elisabeth Gyselbrecht. "Hij leeft ook verder in onze vier kinderen, maar ik kan niet ontkennen dat ik verblind was. Ik had ook andere beslissingen genomen als ik wist wat ik nu weet. Ik begrijp dat mijn vader zo ongerust was en zich zorgen maakte om mij en de kinderen. Ik kan hem vergiffenis schenken, omdat ik weet dat het niet uit eigenbelang was, maar wel om zijn kleinkinderen te beschermen."

Elisabeth wordt plots geconfronteerd met het verlies van haar echtgenoot en bovendien heeft haar vader een hand in het overlijden van Stijn. Dat is precies alsof je hart en je longen uit je lichaam worden weggesneden. Dit is een onmenselijke opdracht voor een mens van vlees en bloed. Els Gauquie

In haar pleidooi had meester Els Gauquie een gelijkaardig beeld geschetst. "Ze zag Stijn doodgraag, maar eigenlijk sleurde hij haar de afgrond in. Ze rekende erop dat haar vader alle problemen zou oplossen." Na verloop van tijd kwam ze ook in opstand tegen haar vader. "Ze wilde niet geloven dat haar man een gevaarlijke mens zou zijn. Vader zag het gevaar dat Elisabeth niet wilde zien."

Meester Gauquie omschreef de moord als een drastische, maar foute beslissing. "Ze begrijpt nu dat er in zijn ogen weinig alternatief was. De twee belangrijkste mannen in haar leven hebben haar heel erg teleurgesteld. Die extreme beslissing is genomen uit wanhoop en druist in tegen al hetgene waar die man voor staat. Ze zal nooit vergeten wat er gebeurd is, maar ze heeft u wel vergeven."

Onmenselijke opdracht

Gauquie schetste tijdens haar pleidooi het karakter van Elisabeth en haar zoektocht naar de waarheid achter de dood van haar echtgenoot Stijn Saelens. "Als iemand gedood is, zijn slachtoffer en dader normaal gezien duidelijk te onderscheiden, maar hier liepen rouw en lijden volledig door elkaar. Elisabeth wordt plots geconfronteerd met het verlies van haar echtgenoot en bovendien heeft haar vader een hand in het overlijden van Stijn. Dat is precies alsof je hart en je longen uit je lichaam worden weggesneden. Dit is een onmenselijke opdracht voor een mens van vlees en bloed."

"Elisabeth is vanaf dag 1 op zoek gegaan naar de waarheid. Ze wordt liever gekwetst door de waarheid dan getroost door de leugen", aldus nog Gauquie. "En ze is veel gekwetst geweest. Zij is het het die naar Pierre Serry is gereden om hem te vragen wat er aan de hand was, zij heeft het vuur aan de schenen van haar vader gelegd. Zij is in wezen de hoofdinspecteur van het onderzoek en zij is de eerste rechter van haar vader, die van haar een weduwe heeft gemaakt."

"Ze wilde een zoektocht naar de waarheid doen, in alle neutraliteit, ze schoffeert nooit, veroordeelt niet snel. Het is een lange reis naar de waarheid geweest, ook letterlijk: ze ging naar Australië om te zien waar Stijn geweest is, ze is naar India geweest, Stijn achterna. Met elke puzzelstukje heeft Elisabeth een puzzel gelegd, om tot inzicht, verwerking, te komen, in het reine met zichzelf."

"En nu is het spreekwoordelijke boek af, maar het heeft zes jaar geduurd, en dat is lang", aldus nog Gauquie. "Elisabeth heeft begrepen dat velen boter op het hoofd hebben. De kleur van de schuld is niet wit of zwart, maar grijs", klonk het nog.