Kasteelmoord: Chronologisch overzicht Redactie

18 februari 2018

07u14

Bron: Belga 0 Het proces over de moord op Stijn Saelens (34) uit Wingene hervat op dinsdag 20 februari voor de correctionele rechtbank van Brugge. De zogenaamde kasteelmoord is een van de meest spraakmakende moordzaken van de laatste jaren. Hier volgt een chronologisch overzicht van de vele kleine en grote ontwikkelingen in het onderzoek.

5 oktober 2011: Het bestaande conflict tussen André Gyselbrecht en zijn schoonzoon blijft aanhouden. Stijn Saelens zou de dokterspraktijk in Ruiselede binnengestormd zijn. Bovendien heeft Saelens het plan aangekondigd om met zijn gezin een nieuw leven te beginnen in Australië. Die nacht geeft André Gyselbrecht aan Pierre Serry de opdracht om Saelens om te laten brengen.

11 oktober 2011: Bij een routinecontrole ontdekt de politie het adres van kasteel Carpentier in de gps van enkele Tsjetsjenen. De agenten stellen een rapport op, maar daar blijft het voorlopig bij.

14 oktober 2011: Gyselbrecht dient bij de onderzoeksrechter klacht in tegen Saelens wegens incest bij zijn dochtertje. Volgens Gyselbrecht werd die klacht door het gerecht nooit onderzocht. Het plan om Saelens te laten vermoorden laat hij naar eigen zeggen voorlopig varen.

26 januari 2012: Er wordt volgens Gyselbrecht alsnog beslist om Stijn Saelens uit de weg te ruimen.

31 januari 2012: Elisabeth Gyselbrecht ontdekt rond de middag bloed- en sleepsporen in de hal van het kasteel Carpentier. Er wordt ook een kogelhuls aangetroffen. Van haar echtgenoot Stijn Saelens ontbreekt elk spoor. André Gyselbrecht en zijn zoon Peter worden opgepakt voor verhoor maar na 48 uur terug vrijgelaten.

3 februari 2012: Pierre Serry uit Aalter wordt opgepakt voor zijn betrokkenheid bij de moord op Stijn Saelens. De vriend van dokter Gyselbrecht ronselde via een kickboksclub in La Louvière vier Tsjetsjenen. Het gaat om de Tsjetsjenen die eerder bij een toevallige politiecontrole werden onderschept. Op dat moment worden de mannen gezien als de mogelijke huurmoordenaars, maar de vijf verdachten worden terug vrijgelaten.

7 februari 2012: Door de grote hoeveelheid bloed in het kasteel is het onwaarschijnlijk dat de vermiste Stijn Saelens nog leeft. Toch wordt een opsporingsbericht verspreid, maar dat levert niets concreets op.

15 februari 2012: André Gyselbrecht, Peter Gyselbrecht en Pierre Serry worden opnieuw urenlang ondervraagd over de verdwijning van Saelens. De volgende dag worden ze officieel in verdenking gesteld én aangehouden door de onderzoeksrechter. Drie andere mensen, twee uit de entourage van Serry en de nanny van het gezin, mogen na verhoor wel beschikken.

17 februari 2012: In een bos in het Oost-Vlaamse Maria-Aalter wordt het levenloze lichaam van Stijn Saelens aangetroffen. Het lijk lag begraven in de buurt van een chalet van Pierre Serry. De put was nog voor de verdwijning gegraven door een neef van Serry. De autopsie wijst vrij snel uit dat Saelens geraakt werd in zijn rechterlong en stikte in zijn eigen bloed.

24 februari 2012: Elisabeth Gyselbrecht stelt zich burgerlijke partij bij de onderzoeksrechter.

27 februari 2012: Jef Vermassen trekt zich terug uit de zaak. De advocaat van André Gyselbrecht was naar aanleiding van de incestklacht immers ook de raadsman van Elisabeth Gyselbrecht. Nu de weduwe zich burgerlijke partij heeft gesteld, dreigt dus een belangenconflict.

1 maart 2012: Johan Platteau is de nieuwe advocaat van dokter Gyselbrecht en zal dat tot op vandaag blijven.

3 maart 2012: In de cel van Pierre Serry wordt een brief gericht aan zijn familie aangetroffen. In het briefje staat te lezen dat het slachtoffer enkel een lesje moest krijgen. Dat verhaal vertelt André Gyselbrecht aan de speurders.

20 juni 2012: Tinus van Wesenbeeck wordt opgepakt en de volgende dag aangehouden door de onderzoeksrechter. De Eindhovense onderwereldfiguur had vaak contact met Pierre Serry, maar ontkent dat hij met de moord iets te maken heeft.

4 september 2012: De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent beslist dat André en Peter Gyselbrecht de gevangenis onder voorwaarden mogen verlaten.

5 september 2012: Vader en zoon Gyselbrecht geven in Tielt een persconferentie naar aanleiding van hun vrijlating. In het bijzijn van zijn advocaat Vincent Vereecke stelt Peter Gyselbrecht duidelijk dat hij met de hele zaak niets te maken heeft.

10 oktober 2012: Johnny Vanlingen wordt aangehouden voor zijn mogelijke betrokkenheid in de zaak. De Limburgse autohandelaar zou het voertuig geleverd hebben dat gebruikt werd om het lijk te vervoeren. Vanlingen beweert van niets af te weten.

November 2012: Een door Vanlingen verkochte wagen trekt de aandacht van de speurders. Het zwarte voertuig zou kunnen overeenstemmen met de beschrijving van een getuige. De wagen wordt bij een Duitse koper aangetroffen, maar het onderzoek levert verder niets op.

26 januari 2013: Het parket meldt dat de in het voorjaar van 2012 overleden Antonius van Bommel de uitvoerder is van de moord op Stijn Saelens. De Eindhovenaar kon dankzij DNA-onderzoek ontmaskerd worden. Het onderzoek spitst zich vanaf nu toe op de tweede uitvoerder van de moord.

14 februari 2013: André Gyselbrecht wordt opnieuw aangehouden door onderzoeksrechter Paul Gevaert. De aanleiding is een voor de verdachte ongunstig rapport van de gerechtspsychiater. Opvallend genoeg heeft Gyselbrecht op aanraden van zijn advocaat zelf niet meegewerkt aan het onderzoek van psychiater Hans Hellebuyck.

19 februari 2013: Johan Platteau dient een wrakingsverzoek in tegen onderzoeksrechter Paul Gevaert. Volgens de advocaat van Gyselbrecht werd het onderzoek te veel à charge gevoerd.

21 februari 2013: Paul Gevaert houdt de eer aan zichzelf en zet een stap opzij. Onderzoeksrechter Koen Wittouck neemt het lijvige dossier van hem over.

Maart 2013: Het onderzoek toont aan dat Tinus van Wesenbeeck inderdaad intensief contact had met Pierre Serry. Ze ontmoetten elkaar zelfs enkele dagen voor de feiten op de snelwegparking in Ranst. Het blijkt echter om sigarettensmokkel te gaan.

28 mei 2013: Johnny Vanlingen wordt door de Gentse KI vrijgelaten. Na betaling van een borgsom van 10.000 euro verlaat hij een dag later de gevangenis.

2 juni 2013: De Nederlander Paul K. wordt na verhoor terug vrijgelaten. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de man zijn boezemvriend van Bommel niet vergezeld heeft op de dag van de feiten.

17 juni 2013: Ook Tinus van Wesenbeeck wordt na bijna een jaar voorhechtenis vrijgelaten door de KI in Gent. De volgende dag mag hij na betaling van een borgsom van 20.000 euro de gevangenis verlaten.

22 augustus 2013: Evert de Clercq wordt in Zeeuws-Vlaanderen opgepakt met het oog op zijn uitlevering aan ons land. De man uit IJzendijke zou uit de entourage van Pierre Serry komen. De Clercq verzet zich tegen zijn uitlevering.

6 september 2013: Een Nederlandse rechtbank beslist dat de Clercq aan het Belgische gerecht mag uitgeleverd worden.

17 september 2013: Het DNA-spoor van de vermoedelijke tweede uitvoerder komt niet overeen met het DNA van Evert de Clercq. De Zeeuw wordt door de onderzoeksrechter vrijgelaten.

3 januari 2014: André Gyselbrecht wordt door de KI in Gent opnieuw onder voorwaarden vrijgelaten. Vanaf dat moment is Pierre Serry de enige verdachte die nog in de cel zit.

2 april 2014: Het Brugse parket kondigt aan dat het André Gyselbrecht, Peter Gyselbrecht en Pierre Serry voor het hof van assisen wil brengen voor de moord op Stijn Saelens. De zoektocht naar de tweede uitvoerder zou dan los daarvan voortgezet worden. Alle andere verdachten, zoals van Wesenbeeck, de Tsjetsjenen en de Clercq, wil het parket buiten vervolging laten stellen.

30 januari 2015: Op de zitting van de raadkamer verzet de verdediging zich tegen het afsplitsen van het dossier. De onderzoeksrechter laat uitschijnen dat er mogelijk binnenkort een doorbraak volgt. De raadkamer oordeelt dat het dossier niet klaar is voor verwijzing en laat de onderzoeksrechter zijn werk verderzetten.

10 februari 2015: Franciscus 'Roy' Larmit wordt in Nederland opgepakt. De Tilburgse neef van Antonius van Bommel is mogelijk de tweede uitvoerder van de kasteelmoord.

13 maart 2015: Het openstaande DNA-spoor in het dossier blijkt inderdaad van Larmit te zijn. De Tilburger verzet zich tegen zijn uitlevering.

27 maart 2015: Een Nederlandse rechtbank beslist dat Franciscus Larmit aan het Belgische gerecht mag uitgeleverd worden.

28 april 2015: 'Roy' Larmit wordt na zijn uitlevering aangehouden door de onderzoeksrechter. Tot frustratie van de speurders wil de verdachte in eerste instantie geen verklaringen afleggen. Uiteindelijk zal hij verklaren dat hij niet wist wat zijn oom van plan was. Hij zou hem enkel naar Wingene vergezeld hebben.

25 juni 2015: André Gyselbrecht wordt voor de derde keer aangehouden door de onderzoeksrechter. Bepaalde verklaringen van Larmit doen hem de das om. Zo zou van Bommel het slachtoffer omschreven hebben als een incestueuze vader, informatie die in de richting van Gyselbrecht wijst. Diezelfde dag wordt ook Evert de Clercq opnieuw opgepakt. Opvallend genoeg stuurde het parket enkele maanden eerder nog aan op zijn buitenvervolgingstelling.

30 juni 2015: Vincent Vereecke wordt voorgedragen voor de functie van rechter in de rechtbank West-Vlaanderen. Johan Platteau neemt nu ook de verdediging van zoon Gyselbrecht op zich.

19 augustus 2015: Evert de Clercq wordt opnieuw aan België uitgeleverd en aangehouden door de onderzoeksrechter. Larmit beweert dat hij in de zomer van 2011 op vraag van zijn oom naar IJzendijke trok. Daar moest hij aan de Clercq zeggen dat een bepaalde afspraak kon doorgaan. Die eerste contacten zouden dus dateren van voor het ronselen van de Tsjetsjenen. De Clercq ontkent elke betrokkenheid.

Januari 2016: Het conflict tussen 'Roy' Larmit en Evert de Clercq bereikt een hoogtepunt. De Zeeuw beweert al langer dat Larmit hem erin probeert te luizen. Via zijn raadsman zou Larmit aan de Clercq geld gevraagd hebben om geen belastende verklaringen af te leggen. Dat onderzoek leidde voorlopig tot niks. Larmit veranderde meermaals van gevangenis omdat hij zich bedreigd voelde door de entourage van de Clercq.

28 februari 2016: In vier fases wordt in het kasteel Carpentier in Wingene en aan de chalet in Maria-Aalter een reconstructie van de feiten gehouden. Grote middelen werden ingezet om de wedersamenstelling af te schermen van het publiek en de media.

1 maart 2016: Door de Potpourri II kunnen voortaan ook moorddossiers voor de correctionele rechtbank behandeld worden. In de praktijk wordt amper nog een zaak naar het hof van assisen verwezen.

21 april 2016: Johan Platteau vraagt om de verschijning van André Gyselbrecht voor de Gentse KI met open deuren te behandelen. Het verzoek wordt afgewezen.

1 juni 2016: André Gyselbrecht, Peter Gyselbrecht, Franciscus Larmit, Pierre Serry en Evert de Clercq worden in het bijzijn van hun advocaten met elkaar geconfronteerd. Enkele uren na de confrontatie voert Peter Gyselbrecht zijn raadsman Johan Platteau terug naar Antwerpen. De motor van Platteau wordt opgepikt door de nieuwe vriend van Elisabeth Gyselbrecht. Door een samenloop van omstandigheden wordt de weduwe als getuige verhoord over de vermeende motordiefstal. Uit dat pv zou blijken dat de vrouw met Platteau op restaurant ging. Door een brief van het parket opent de Antwerpse stafhouder een tuchtonderzoek tegen Platteau.

30 juni 2016: Een ex-werknemer van Peter Gyselbrecht wordt vrijgesproken voor laster en eerroof. Gyselbrecht had klacht ingediend naar aanleiding van belastende verklaringen in het dossier van de kasteelmoord. De Brugse rechtbank had zich onbevoegd verklaard, waardoor de zaak uiteindelijk voor de Kortrijkse strafrechter beslecht werd.

5 juli 2016: Johan Platteau dient klacht in voor mogelijk geknoei met de computer van Stijn Saelens. Volgens de advocaat van André Gyselbrecht werden bepaalde foto's en bestanden mogelijk gewist tijdens de huiszoeking.

29 september 2016: Het Brugse parket vraagt de verwijzing naar de correctionele rechtbank van André Gyselbrecht, Peter Gyselbrecht, Pierre Serry, Franciscus Larmit en Evert de Clercq. De raadkamerzitting wordt op 7 oktober 2016 onmiddellijk uitgesteld voor bijkomend onderzoek.

13 oktober 2016: De Antwerpse stafhouder komt tot de conclusie dat er geen ongeoorloofde contacten waren tussen Johan Platteau en de burgerlijke partij Elisabeth Gyselbrecht. De avond van de reconstructie zat de advocaat niet op restaurant, maar met enkele advocaten en Peter Gyselbrecht op café.

17 november 2016: Het Canvasprogramma Terzake zendt telefoontaps uit het onderzoek naar de kasteelmoord uit. De gesprekken wijzen op mogelijk te nauwe banden tussen het parket en de familie Saelens. Het parket-generaal laat echter weten dat de opnames eerder al onderzocht werden en ziet er geen graten in.

18 november 2016: Het nieuws raakt bekend dat Pierre Serry zijn verklaringen gewijzigd heeft. De man uit Aalter gaf in een verhoor toe dat het wel degelijk de bedoeling was Stijn Saelens om het leven te brengen. De Tsjetsjenen en de Waalse tussenpersoon hadden ondertussen ook al verklaringen in die richting afgelegd. Zij zouden pas in beeld gekomen zijn toen de 'Nederlandse piste' aansleepte. Volgens Serry ronselde de Clercq de huurmoordenaar. Daarnaast zou Serry ook verklaringen afgelegd hebben over het geld dat betaald werd voor de moord.

21 november 2016: Peter Gyselbrecht geeft bij monde van zijn nieuwe advocaat Gert Warson toe dat hij telefoongesprekken uit het dossier lekte aan de VRT-redactie.

22 november 2016: De verdediging bepleit voor de raadkamer de verwijzing naar het hof van assisen. Peter Gyselbrecht vraagt de buitenvervolgingstelling. Diezelfde dag wordt Peter Gyselbrecht door de onderzoeksrechter aangehouden voor het lekken van telefoontaps aan de VRT-redactie.

24 november 2016: De raadkamer beslist om de zaak niet naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Een assisenproces is volgens de raadkamer geschikter. Daarom zal de KI in Gent de knoop moeten doorhakken. De raadkamer wil Peter Gyselbrecht buiten vervolging stellen, maar het parket gaat hiertegen in beroep. Ondertussen wordt Peter Gyselbrecht vrijgelaten in het onderzoek naar de gelekte telefoontaps. In dit dossier is ook een huiszoeking uitgevoerd bij de betrokken VRT-journalist.

16 december 2016: Voor de KI bepleit de verdediging opnieuw de verwijzing naar het hof van assisen. Het parket-generaal vraagt de verwijzing naar de correctionele rechtbank.

20 januari 2017: De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent beslist om André Gyselbrecht, Pierre Serry, Franciscus Larmit en Evert de Clercq voor de correctionele rechtbank te brengen. Dat is alleen maar mogelijk door het aannemen van verzachtende omstandigheden. De KI houdt in het arrest rekening met de verzachtende omstandigheid dat de verdachten nooit eerder veroordeeld werden door een hof van assisen. Peter Gyselbrecht wordt definitief buiten vervolging gesteld.

20 februari 2017: De rechtbank wijst een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van Franciscus Larmit af. In de marge raakt bekend dat de rechters nog voor de zomer een uitspraak willen doen over de zaak zelf.

7 maart 2017: De vrederechter in Tielt beslist dat de nieuwe vriend van Elisabeth Gyselbrecht niet langer voogd ad hoc kan zijn voor de kinderen van Elisabeth met Stijn Saelens. Er wordt een advocaat aangesteld die de belangen van de kinderen op het proces zal verdedigen. Twee dagen later wordt die advocaat alweer vervangen door de Brugse advocaat Rik Demeyer. Ondertussen stelt de nieuwe vriend van Elisabeth Gyselbrecht zich zelf burgerlijke partij.

9 maart 2017: Het proces ten gronde gaat van start met een bewogen inleidende zitting. Alle partijen dienen hun getuigenlijst in en geven hun mening over het verloop van het proces. Er wordt ook hevig gediscussieerd over zittingen achter gesloten deuren. De voorzitter wil voor de zomer uitspraak doen, maar dat blijkt niet haalbaar.

27 maart 2017: In een tussenvonnis wordt beslist dat elf getuigen vanaf 2 mei hun opwachting zullen maken. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat alle zittingen openbaar zullen zijn. Enkele nevendossiers, zoals het onderzoek naar de computer van Saelens, moeten aan het moorddossier toegevoegd worden.

3 april 2017: De rechtbank wijst een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van Pierre Serry af.

19 april 2017: De raadkamer buigt zich over het onderzoek naar de computer van Stijn Saelens. Volgens een gerechtsdeskundige is er geen sprake van manipulaties door de speurders, maar Johan Platteau dringt toch aan op de aanstelling van andere experten. Een week later sluit de raadkamer het onderzoek zonder gevolg af.

24 april 2017: Ook André Gyselbrecht probeert vrij te komen, maar ook dat verzoek wordt afgewezen door de rechtbank. Zijn advocaten vangen enkele dagen later ook in beroep bot.

26 april 2017: De verdediging van André Gyselbrecht gaat in beroep tegen het tussenvonnis van 27 maart. Johan Platteau kan zich niet vinden in de beperkte getuigenlijst. In het tussenvonnis sprak de rechtbank zich ook niet uit over haar bevoegdheid en de maximumstrafmaat, terwijl de verdediging wel had aangedrongen op duidelijkheid over die kwesties.

2 mei 2017: Na enkele incidenten start het proces ten gronde met de gedeeltelijke getuigenissen van onderzoeksrechter Koen Wittouck en hoofdinspecteur David Roelant. Op het einde van de procesdag bekent André Gyselbrecht plots dat hij wel degelijk de opdracht gaf om Stijn Saelens van het leven te beroven. Door die bekentenis worden alle getuigenverhoren van 3 mei voor onbepaalde tijd uitgesteld.

4 mei 2017: Wetsdokter Geert Van Parys en wapendeskundige Erik De Durpel worden verhoord.

22 mei 2017: Alle partijen bespreken de stand van zaken in het onderzoek. Het computerdossier blijkt nog steeds niet toegevoegd te zijn aan het moorddossier. De verdediging van André Gyselbrecht vraagt tevergeefs om bijkomende getuigen op te roepen.

2 juni 2017: André Gyselbrecht en Pierre Serry worden door de politie met elkaar geconfronteerd.

12 juni 2017: Het proces hervat met het vervolg van de getuigenverhoren van David Roelant en Koen Wittouck. De volgende dag komen ook de politiemensen die de incestklacht onderzochten aan het woord. Ook de moeder van Larmit legt dan een getuigenis af.

15 juni 2017: De getuigenis van de psychotherapeut van Elisabeth Gyselbrecht en Stijn Saelens zorgt voor heel wat ophef onder de advocaten. De stafhouder komt tussenbeide, maar zag geen deontologisch probleem.

22 juni 2017: De getuigenis van de psychotherapeut wordt verdergezet. Naar aanleiding van een artikel in Het Laatste Nieuws ontstaat een discussie over de mogelijke rol van een Nederlandse informant, waar in het dossier geen spoor van is.

26 juni 2017: De rechtbank stuurt het dossier terug naar de KI voor een nieuwe controle op de bijzondere opsporingsmethodes.

11 september 2017: Op een relaiszitting blijkt dat de pleidooien opnieuw uitgesteld zullen moeten worden, in afwachting van een beslissing van de KI.

26 september 2017: De KI in Gent stelt vast dat het eerder al over de gebruikte bijzondere opsporingsmethodes heeft geoordeeld. Het proces kan dus hervatten.

2 oktober 2017: Het onderzoek naar de computer van Stijn Saelens wordt aan het moorddossier toegevoegd. De discussie over de Nederlandse informant blijft wel aanslepen. De rechtbank beslist echter dat er geen nieuwe getuigen zullen opgeroepen worden. De zitting eindigt in grote verwarring wanneer de rechters prompt opstappen tijdens de protesten van de verdediging.

2 oktober 2017: Na vier vruchteloze verzoekschriften beslist de rechtbank deze keer wel dat Pierre Serry de gevangenis onder voorwaarden mag verlaten.

3 oktober 2017: Het parket tekent beroep aan tegen de vrijlating van Pierre Serry.

9 oktober 2017: De advocaten van Franciscus Larmit dienen een wrakingsverzoek in tegen de drie rechters.

10 oktober 2017: De KI beslist dat Pierre Serry toch in de cel moet blijven. Ondertussen wil ook de verdediging van André Gyselbrecht de drie rechters wraken.

11 oktober 2017: De rechters beslissen om zich niet terug te trekken uit de zaak. Dat betekent dat het hof van beroep in Gent de knoop zal moeten doorhakken.

26 oktober 2017: Het hof van beroep beslist dat de rechters niet vervangen moeten worden.

3 november 2017: De advocaten van André Gyselbrecht trekken naar het Hof van Cassatie tegen de afgewezen wraking. Later nemen ook de advocaten van Larmit dezelfde beslissing.

6 november 2017: Het proces wordt opnieuw uitgesteld met het oog op de cassatieberoepen van de verdediging. In afwachting van een beslissing wordt het proces geleid door voorzitter Gerda Weymiens.

15 november 2017: Om diezelfde reden stelt voorzitter Weymiens het proces opnieuw uit.

12 december 2017: Het Hof van Cassatie verwerpt de beroepen tegen de niet-wraking van de rechters.

18 december 2017: Els D'Hooghe, Bruno Criel en Véronique Hameeuw zetelen na de afgewezen wraking opnieuw als rechters. Er worden conclusietermijnen en pleitdata bepaald.

18 december 2017: Het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling van Larmit wordt afgewezen. De verzoeken van André Gyselbrecht en een nieuwe verzoek van Serry werden eerder al afgewezen.

21 december 2017: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat moordzaken voor de correctionele rechtbank in strijd zijn met de grondwet. Moorden en doodslagen zullen voortaan dus wel opnieuw door het hof van assisen behandeld worden. Voor lopende zaken zou het arrest geen gevolgen hebben. De discussie over de maximumstrafmaat van 20 of 30 jaar cel wordt wel opnieuw aangewakkerd.

20 februari 2018: Ruim zes jaar na de moord starten de pleidooien.