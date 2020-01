Kasteelbewoner die inbreker (21) doodde is vrijgelaten

10 januari 2020

De bewoner van de Luikse kasteelhoeve die in de nacht van dinsdag op woensdag een 21-jarige jongeman doodde die aanstalten maakte in te breken, is donderdag onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden voor onvrijwillige doodslag.

De eigenaar van de kasteelhoeve in My, een deelgemeente van het landelijke Ferrières, is gisteren door de onderzoeksrechter in Hoei ondervraagd. De zestiger is hierna onder voorwaarden vrijgelaten.



Deze Yvan Dave zou hebben verklaard dat hij met zijn jachtgeweer schoot om inbreker Mayron Weibel (21) weg te jagen. Volgens het Luikse parket is er onvoldoende bewijs of de kasteelbewoner de intentie had om de jonge twintiger te doden.



De jongeman had een ladder geplaatst en wou op de gevel geplaatste beeldjes meenemen. De computerwetenschapper op rust werd rond 00.30 uur door het kabaal wakker, greep zijn geweer en beschoot de wegvluchtende Weibel. Deze kreeg jachthagel in de rug en bezweek in het aangrenzende bos. Weibels vader, broer en neef vergezelden hem, maar ontkennen betrokkenheid bij de diefstal. Ze zijn verhoord en zijn inmiddels opnieuw op vrije voeten.



Dave is na de feiten per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij kreeg al twee keer eerder te maken met inbrekers. Het onderzoek is nog niet afgerond. Eigendommen met geweld beschermen, is in het Belgisch strafrecht verboden.