Kasteelbewoner die inbreker (21) doodde, is van zijn vrijheid beroofd mvdb

09 januari 2020

13u22

Bron: 7s7 - La Dernière Heure 16 De bewoner van een kasteelhoeve in de provincie Luik die in de nacht van dinsdag op woensdag vuurde op inbrekers en een van hen dodelijk raakte, is van zijn vrijheid beroofd. Het onderzoek moet uitwijzen of het al dan niet om wettige zelfverdediging ging. Eigendommen met geweld beschermen, is in het Belgisch strafrecht verboden, waardoor het parket kasteeleigenaar Yvan Dave zou kunnen vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen.

De zestiger kocht jaren geleden de kasteelhoeve in My, een dorp dat behoort tot het landelijke Ferrières. Hij werd in de nacht van dinsdag op woensdag rond 0.30 uur uit zijn slaap gewekt door verdacht lawaai. Hij greep zijn jachtgeweer en schoot op drie individuen die buiten aanstalten maakten om in te breken. Het ging om een vader en zijn twee zonen. Het trio zette het op een lopen richting bos. Een van de afgevuurde hagelpatronen raakte de 21-jarige Mayron Weibel in de rug. Hij zeeg neer en bezweek niet veel later aan zijn verwondingen. De jongeman was bekend bij politie voor enkele feiten.

Volgens La Dernière Heure was het de drie te doen om enkele beeldjes die hoog op de gevel staan. Ze hadden een ladder geplaatst. De vader en de broer van Mayron konden worden ingerekend. Zij verschijnen straks voor de onderzoeksrechter in Hoei. De zwaar aangeslagen Dave is na de feiten per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of hij nog in het hospitaal verblijft. De man, die al twee keer eerder inbrekers over de vloer kreeg, is sinds de feiten van zijn vrijheid beroofd. Het parket wacht voor het verhoor op de bevindingen van de wetsarts en de ballistische expert.

Enkele familieleden en vrienden van Mayron verzamelden ‘s ochtends aan de kasteelhoeve en zorgden voor een gespannen sfeer, stelden arbeiders vast. “Ik mis je zo erg, mijn zoon, ik hou van je”, schreef Mayrons moeder op Facebook.