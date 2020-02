Kasteel van Dongelberg zwaar beschadigd door brand MDG

19 februari 2020

11u07

Bron: Belga 1 De dakbrand die dinsdagavond woedde in het kasteel van Dongelberg in Geldenaken (Waals-Brabant) heeft zware schade aan het gebouw toegebracht, bevestigen de hulpdiensten en burgemeester Jean-Luc Meurice (MR).

De brand ontstond dinsdag omstreeks 20 uur ter hoogte van het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar er waren wel renovatiewerken aan de gang in het kasteel. Een 50-tal brandweerlieden uit Geldenaken, Nijvel en Waver waren betrokken bij de bluswerken. Die werden voortgezet tot ver in de nacht. De weg N222 werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer om het werk van de brandweer te vergemakkelijken.

Ook vanochtend zijn nog een tiental brandweerlui ter plaatse, maar de N222 is opnieuw toegankelijk. Het park rond het kasteel is wel afgesloten voor het publiek, bevestigt burgemeester Jean-Luc Meurice.

Stabiliteit

Door de brand raakte het kasteel zwaar beschadigd. Het hele dakgebinte is weg, en ook elders in het gebouw is er schade. Een expert komt vandaag ter plaatse om de stabiliteit te onderzoeken.

Het kasteel van Dongelberg staat op de plaats van een middeleeuwse burcht en werd later verbouwd in neorenaissancestijl. In de vorige eeuw deed het dienst als locatie voor jeugdkampen, tot het werd aangekocht door de Coopérative des centres culturels (CCC), een vereniging met banden met Opus Dei. Het kasteel stond tientallen jaren leeg maar werd recentelijk gekocht door een particulier. Die was met renovatiewerken gestart.