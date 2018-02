Kassiersters Carrefour saboteren selfscankassa's: "Ze betekenen onze dood" FT

15 februari 2018

Bron: La Province & Het Nieuwsblad 9 Uit onvrede met de reorganisatieplannen die Carrefour in ons land heeft, hebben kassiersters van de hypermarkt in Bergen alle selfscankassa's in hun winkel ingepakt met zwart plastic. "Boycotten", klinkt het op sociale media. "Ze betekenen onze dood."

De protestacties bij Carrefour zetten zich voort nadat het nieuws van de herstructering als een bom insloeg. De directie van de warenhuisketen kondigde eind januari aan 1.233 banen in ons land te zullen schrappen. Sommige winkels worden kleiner in oppervlakte, andere sluiten voorgoed de deuren zoals de hypermarkt in Genk en die van Belle-Île in Angleur (Luik).

In het Carrefour-filiaal in Bergen staan 22 jobs op de tocht. Uit protest heeft het personeel afgelopen weekend alle selfscankassa's in de winkel afgeplakt. Klanten die graag hun boodschappen wilden scannen, kregen een briefje te lezen. Daarin maakt het personeel duidelijk dat hun beroep een aangekondigde dood sterft. "Laf vermoord door financiers zonder scrupules of geweten.” Ook op sociale media wordt opgeroepen de selfscankassa's in alle supermarkten van het land te boycotten.

De actie beperkt zich voorlopig enkel tot Franstalig België. Woordvoerder van de keten, Baptiste van Outryve, noemt de actie onbegrijpelijk. Dat zegt hij in Het Nieuwsblad. "De klassieke kassa verdwijnt niet, herhaal ik. De huidige optie met handscanners blijft bestaan. Er komt ook een derde optie, voor mensen die gehaast zijn en een kleiner winkelmandje hebben." De vakbonden stellen zich wél tevreden met de actie en sluiten niet uit dat in de toekomst ook Vlaamse Carrefour-medewerkers selfscankassa's zullen saboteren.