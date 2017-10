Kartel sp.a/Groen wil Gent "warm en progressief" houden EB

20u59

Bron: Belga 0 BELGAONTHESPOT Elke Decruynaere (Groen) en Rudy Coddens (sp.a). In Gent hebben vandaag vijfhonderd inwoners deelgenomen aan het eerste 'Team Gent Evenement' van het kartel sp.a/Groen, waarbij gedebatteerd werd over de krachtlijnen voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. "Blijft Gent die open, warme en progressieve stad waar het niet wij tegen zij is, dat is de inzet van de verkiezingen", zei Elke Decruynaere (Groen).

Lijsttrekker Rudy Coddens (sp.a) benadrukte drie krachtlijnen van het nieuwe verkiezingsprogramma, waarvan het eerste echte ontwerp in april 2018 wordt voorgesteld. "We brengen een integraal plan 'Wonen' met bijzondere aandacht voor betaalbaar wonen, met goedkope huurwoningen, sociaal wonen en slimme nieuwe woonvormen. We formuleren ook een visie rond de verkeerscirculatie. Na de binnenstad moet er een verkeerscirculatieplan komen op maat van elke deelgemeente. In Oostakker zal dat bijvoorbeeld anders zijn dan in Drongen."

Circulatieplan

"Het circulatieplan en mobiliteit leven sterk bij de deelnemers aan het Team Gent-evenement", zei Coddens. "We maken daarom een visie op parkeren, trage wegen, openbaar vervoer, gedeelde mobiliteit en verblijfsgebieden, samen met de bewoners en gebruikers van de deelgemeenten. Een derde krachtlijn is jobcreatie, met duurzame economie en werk voor mensen die het moeilijk hebben in onze stad."

Veel op het spel

"Er staat voor Gent veel op het spel bij de volgende verkiezingen", zei Decruynaere. "Blijft Gent die open, warme en progressieve stad waar het niet wij tegen zij is? Dat is de inzet van de verkiezingen. Wij geloven in de kracht van samenwerken. We laten de bewoners mee beslissen over een belangrijk deel van het stadsbudget voor investeringen in hun wijk, dat is een vierde krachtlijn. Daarnaast schakelen we ook een versnelling hoger op vlak van proactieve rechtentoekenning. We zorgen ervoor dat Gentenaars die recht hebben op steun die ook automatisch krijgen. Gent moet ten slotte ook een stad zonder fossiele brandstoffen worden. Nieuwe wijken worden niet meer aangesloten op aardgas, maar worden klimaatneutraal ontwikkeld."

"Het is de inhoud die telt", besloot Coddens. "Ik wil eerst luisteren en zoveel mogelijk mensen proberen overtuigen met ons project. Als men dan niet naast ons kan met ons programma, dan zal ik burgemeester worden."