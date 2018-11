Kartel sp.a-Groen schort formatiegesprekken op “vanwege Open Vld”: “Dit is niet ernstig” Isolde Van Den Eynde

12 november 2018

14u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Gent heeft het linkse kartel (sp.a en Groen) de formatiegesprekken opgeschort met Open Vld. De liberale kopman Mathias De Clercq had dit weekend een voorstel gedaan over de samenstelling van het stadsbestuur. En de vraag van De Clercq was te hoog, vindt het kartel.

De Clercq vroeg niet alleen de sjerp, maar ook superschepenen. Voor zijn compagnon de route, de CD&V, vroeg hij de schepen van Cultuur. Het is een publiek geheim dat Mieke Van Hecke dat schepenambt graag zou uitoefenen. Maar het voorstel viel dus bij het kartel op een koude steen.



“In het voorstel dat Open VLD dit weekend overmaakte aan sp.a-Groen, haalde Mathias De Clercq zowat alle bevoegdheden naar zijn eigen fractie toe. Dit is niet ernstig,” klinkt het in een persbericht.

Ook inhoudelijk ergerde het kartel zich aan de weinige vooruitgang die de voorbije weken werd gemaakt. “We hebben constructief onderhandeld over een visie voor Gent. Tot nog toe zonder veel resultaat. Het enige wat we zeker weten is dat Mathias De Clercq burgemeester wil worden. Maar zo bestuur je geen stad”, aldus Filip Watteeuw. Hoe het nu verder moet? Groen-boegbeeld Filip Watteeuw zal een formateursnota opstellen en aan Open Vld voorleggen. Het kartel blijft de CD&V van Mieke Van Hecke niet direct betrekken.