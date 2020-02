Karrewietreporter Milo (10), zoon van viroloog Marc Van Ranst, onderzoekt hoe België zich voorbereidt op coronavirus NLA

29 februari 2020

12u58

Bron: VRT 0 Samen tegen corona: Milo Van Ranst, de 10-jarige zoon van viroloog Marc Van Ranst, was gisteren te zien in Karrewiet, het journaal voor kinderen op Ketnet. Daarin onderzocht hij als Karrewietreporter hoe België zich voorbereid op een mogelijke uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Voor zijn reportage bezocht Milo het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, waar hij de ziekenhuismedewerkers op de rooster legde naar de maatregelen voor het coronavirus. Zo bezocht hij de corona-eenheid, containers waar patiënten die denken dat ze besmet zijn worden opgevangen, en de isolatiekamers waar besmette patiënten verblijven.

Milo is de zoon van viroloog Marc Van Ranst, die in de media meer duiding geeft over het coronavirus. Zo vader, zo zoon.

U kan de aflevering hier bekijken.

Teamwerk tegen coronavirussen:

Milo als Karrewietreporter! pic.twitter.com/z7ehnQGZdS Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link