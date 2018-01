Karlis (18) uit Mechelen vermist hr

22 januari 2018

16u55

Bron: Federale Politie 0 De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een 18-jarige uit Mechelen. De tiener is sinds vrijdagavond vermist.

Karlis Baladi (18) werd vrijdag 19 januari omstreeks 17u voor het laatst gezien aan zijn woonplaats in de Pareipoelstraat in Mechelen. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Karlis is ongeveer 1 meter 65 lang en heeft kort zwart haar. Hij mankt wanneer hij stapt en hij ondersteunt zijn been met zijn hand. Hij spreekt enkel Arabisch.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg Karlis een donkere winterjas met kap, een lichtgrijze joggingsbroek, witte sokken en zwarte pantoffels met witte strepen.

Wie informatie heeft over de verdwijning, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30 300 of te mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.