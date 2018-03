Karen ligt twee jaar na de aanslagen nog steeds in het ziekenhuis: "Niemand van de politiek kwam me ooit bezoeken" Redactie

22 maart 2018

09u52

Bron: VRTNWS 0 Karen Northshield stond op 22 maart 2016 aan te schuiven op de luchthaven van Zaventem om in te checken voor haar vlucht naar de VS. De Belgisch-Amerikaanse stond vlak in de buurt toen de eerste bom afging. Ze raakte zwaargewond en ligt twee jaar na de aanslagen nog steeds in het ziekenhuis.

Karen was zo zwaargewond dat de dokters vreesden dat ze het niet zou halen, maar ze overleefde de aanslag. Gisteren gingen koning Filip en koningin Mathilde bij haar op bezoek.

"Ik stond heel dicht bij de dader, maar dat kon ik niet weten", vertelt ze aan VRTNWS. "Ik ben zwaar geraakt door de bom, ik had een hele sterke geur in mijn neus, alles werd zwart. Ik ben als laatste geëvacueerd op die plaats, daarna heb ik nog een uur gevochten op de stoep voor ik naar een andere plaats werd overgebracht. Daar heb ik dan ook nog een uurtje gewacht en dan ben ik buiten bewustzijn geraakt. Pas enkele weken later ben ik in het ziekenhuis weer bij bewustzijn gekomen."

In de steek gelaten door politiek

"In het algemeen ben ik stabiel, maar ik heb nog altijd een infectie in mijn bot. Dat is de grootste reden waarom ik nog in het ziekenhuis lig. Ik heb ook enkele verwondingen waar ik de rest van mijn leven moet mee leren leven. Gehoorverlies, tinitus, mijn maag is weg en mijn hele linkerbeen is ontploft door de bom. Een stuk van mijn heup is weg."

Karen voelt zich in de steek gelaten door de overheid. "Niemand van de overheid of de politiek heeft mij in die twee jaar een bezoekje gebracht. De premier is wel gekomen, maar slechts nadat ik hem zelf heb uitgenodigd. Ook de koning is nooit geweest, tot gisteren. Toen brachten koning Filip en koningin Mathilde een bezoek aan Karen.

Het volledige interview met Karen Northshield kan je vanavond bekijken in 'Terzake' om 20 uur op Canvas.