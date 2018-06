Karel Van Tornhaut (59) uit Kalmthout al twee maanden vermist Redactie

30 juni 2018

14u23 42 Het parket van Antwerpen en de politie vragen uit te kijken naar Karel Van Tornhaut, een 59-jarige man uit Kalmthout, die sinds april 2018 is vermist.

Hij vertrok er aan boord van een witte bestelwagen Citroën Jumper met nummerplaat 1-BCG-321.

Karel is slank gebouwd en tussen 1m80 en 1m90 lang. Hij is kaal en soms ongeschoren en heeft een kleine groene tatoeage op de arm.

Aan Van Tornhaut wordt gevraagd een teken van leven te geven om zijn familie gerust te stellen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu.