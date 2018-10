Karel Van Tendeloo (49) uit Kasterlee vermist mvdb

11 oktober 2018

15u54

Bron: Belga 0 Politie en parket zijn op zoek naar Karel van Tendeloo (49) uit Kasterlee, die sinds gistermiddag vermist is.

Karel Van Tendeloo werd gisteren omstreeks 14.00 uur voor het laatst gezien aan zijn woning in de Zwaluwdreef in Kasterlee, waar hij vermoedelijk te voet is vertrokken. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Karel is 1m80 lang en heeft grijs haar en blauwe ogen. Hij heeft een putje in zijn kin en een bruin (moeder) vlekje op de rechter kaak. Hij heeft ook een tatoeage op de linkerschouder. Hij droeg de dag van zijn verdwijning een blauwe jeans, een blauwe trui met letters vooraan en bruine klompen. De man heeft medische zorgen nodig.

Hebt u Karel Van Tendeloo nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 . Mailen kan via opsporingen@police.belgium.eu .