Karel Van Eetvelt geen kandidaat-voorzitter CD&V HR

19 oktober 2019

20u31

Bron: Belga 0 Binnenland Karel Van Eetvelt, ceo van bankenfederatie Febelfin en de vroegere topman van Unizo, is geen kandidaat om CD&V te leiden. Dat zegt hij op Facebook. De naam van Van Eetvelt werd genoemd, maar hij zegt dat hij “er nooit aan gedacht heeft” om zich “individueel” kandidaat te stellen, “wat er ook van moge beweerd worden”.

“Ik heb een duidelijke visie over hoe wel of niet aan politiek gedaan kan worden”, zegt Van Eetvelt. “Je zoekt beter talentrijke, geëngageerde mensen binnen en buiten je eigen ideologie. Geef ze de kans om samen aan gemeenschappelijke doelen te werken. Voor jezelf is dat uitdagend, motiverend en het haalt je ook uit je comfortzone. Maar het leidt vaak ook tot duurzame en gedragen resultaten. Als ik dus ooit in de politiek stap, zal het op zo'n manier zijn”.

De voorbije dagen hebben vijf mensen zich al kandidaat gesteld om voorzitter te worden van CD&V: Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem, Raf Terwingen, Sammy Mahdi en Walter De Donder. Kandidaturen moeten voor maandagmorgen acht uur binnen zijn.