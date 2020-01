Karel De Gucht pleit voor oppositiekuur Open Vld, sluit nieuwe verkiezingen “nog voor de zomer" niet uit mvdb

30 januari 2020

09u13

Bron: TV Oost 2 Oud-partijvoorzitter Karel De Gucht pleit voor een oppositiekuur voor zijn Open Vld. Dat verklaarde hij gisteren in een interview met TV Oost.

“Als je slechte kaarten hebt, moet je passen”, steekt De Gucht van wal, doelend op de slechte verkiezingsuitslag voor de Vlaamse liberalen. “Ik denk niet dat er in de partij ongerustheid heerst om in de oppositie te belanden. Maar wordt het wel gegund?”, vraagt hij zich af. “Ik denk dat veel partijen eerder oppositie willen voeren, dan deel willen uitmaken van een regering.”



“Of we nu in de richting van paars-geel (met de PS en N-VA) of paars-groen (met de PS zonder N-VA) gaan, is in beide gevallen een slaagkans van 50 procent ‘zeer optimistisch’. Het zou best kunnen dat we er niet uit geraken met de onderhandelingen”. Gevraagd of dit de weg openzet voor nieuwe verkiezingen antwoordt de oud-Europees Commissaris “dat er wel wel iets moet gebeuren”, en dat dit in een democratie inderdaad “nog voor de zomer” tot een nieuwe stembusslag leidt.



De Gucht wil de Belgische situatie niet afschuiven op een louter Vlaams-Waalse tegenstelling, eerder op een socialistische, dan wel liberale visie over hoe het land geleid moet worden. Hij is daarbij streng voor de Franstalige socialisten. “Indien de PS niet bereid is om serieuze toegevingen te doen, vrees ik dat er gewoon geen regering komt.”



Nieuwe verkiezingen waarbij N-VA en Vlaams Belang mogelijk een meerderheid halen, betekent volgens De Gucht niet meteen het einde van België. “De kans dat dit land over dertig jaar nog bestaat, is groter dan de kans dat ik er dan nog ben”, besluit de 65-jarige minister van Staat.