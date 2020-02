Karel De Gucht (Open Vld): "Rutten wordt heel zwaar getackeld, zowel binnen als buiten de partij”

Politiek

Gwendolyn Rutten is politiek dood, zo haalde communicatieadviseur Noël Slangen vorige week keihard uit naar de voorzitster van de Vlaamse liberalen. In een interview met deze krant neemt Open Vld-coryfee Karel De Gucht het voor haar op. “Ze maakt nu moeilijke tijden door, maar als er iemand is van wie ik zeker ben dat die uit de as zal herrijzen, dan is zij het.”