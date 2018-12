Karel De Gucht: "N-VA beweegt naar extreemrechts” TMA

09 december 2018

06u46

Bron: Belga 129 In een interview met De Zondag valt Open Vld-boegbeeld Karel De Gucht hard uit tegen ex-coalitiepartner N-VA, die hij naar extreemrechts ziet verschuiven. "Die campagne is maar één uiting daarvan."

De Gucht zegt in het interview, dat afgenomen werd voor N-VA de facto uit de regering verdween, dat de N-VA-campagne over het migratiepact aantoont hoe een deel van de partij over migratie denkt. "Ik zeg niet dat iedereen het daarmee eens is, en al zeker niet hun kiezers. Maar zo'n campagne, die gewoon racistisch is, kan niet ontstaan zonder een draagvlak in een partij. Als iemand dat zou voorstellen bij CD&;V, sp.a of Open Vld, wordt dat onmiddellijk van tafel geveegd. (...) Dat duidt op een racistische onderstroom die meer en meer tot leven komt. Ik denk bijvoorbeeld dat een Theo Francken helemaal geen problemen heeft met die campagne.”

Van een cordon sanitaire, zoals de PS bepleitte, wil De Gucht dan weer niet weten. "Dat zou te ver gaan. N-VA blijft vooralsnog een democratische partij. Ik zie wel een beweging naar extreemrechts. Die campagne is maar één uiting daarvan. Als Francken schaamteloos zegt dat Vlaams Belang een inspiratiebron is, wat moet je dan denken?”