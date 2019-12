Karel De Gucht legt schuld van moeizame formatie bij de kiezer: “De kiezer moet weten wat hij doet” KV

20 december 2019

22u33 144 Dat de regeringsvorming in België niet van een leien dakje loopt, is ook de schuld van de kiezer. Dat zei oud-minister en voormalig Europees commissaris Karel De Gucht (Open Vld) vandaag tijdens zijn passage in De afspraak op vrijdag. Het is immers de uitslag van verkiezingen die de formatie zo moeilijk maakt.

“De kiezer is ook voor een groot stuk verantwoordelijk voor de toestand die er nu is”, aldus De Gucht. “Het is zo het idee van ‘het is allemaal de fout van de politici’ en ‘de kiezer heeft altijd gelijk’. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de kiezer. De kiezer moet weten wat hij doet.”

Het is immers de kiezer die achter de opgang van Vlaams Belang in Vlaanderen en Ecolo in Wallonië zit. “Dan zegt de kiezer achteraf, nu is het jullie fout als er geen regering komt. Dat is dus niet zo eenvoudig”, merkt De Gucht op. “De uitslag van de verkiezingen is van die aard dat je daar op dit moment niks mee kan aanvangen. Je kan maar een regering proberen te vormen met de uitslag van de verkiezingen en die is dat de PS niet kan gemist worden in de regering - zonder de PS kan je geen regering maken en wil ook niemand een regering maken - en dat je langs Vlaamse kant ziet dat de N-VA zwaar onder druk staat door die verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang”, zegt de liberaal. “En dat blokkeert de boel.”

Geen enkele partij ziet hoe ze een regering kan maken waarin ze zich echt thuis gaat kunnen voelen Karel De Gucht, Open Vld

Het probleem is ook dat momenteel geen enkele partij zin heeft om in een regering te stappen, licht hij toe. “De reden daarvan is dat geen enkele partij ziet hoe ze een regering kan maken waarin ze zich echt thuis gaat kunnen voelen. Je kan geen centrumrechtse regering maken met de PS erin. Je kan ook geen linkse regering maken met de N-VA erin of met de Vld erin.”

“we moeten alleen trachten uit te zoeken: wat is nu de regering waarin we ons het minst niet thuis zouden voelen en dat is eigenlijk de positie van alle partijen. Dat is het grote probleem.”

Als je niet het Vlaamse front vormt met de N-VA, maar probeert zelf een mening te hebben, dan ben je tegen de Vlaming. Dat is al tientallen jaren de benadering van het Vlaams nationalisme Karel De Gucht, Open Vld

De Gucht hekelde ook de houding van N-VA tijdens de formatiegesprekken. “Als je niet het Vlaamse front vormt met de N-VA, maar probeert zelf een mening te hebben, dan ben je tegen de Vlaming. Dat is al tientallen jaren de benadering van het Vlaams nationalisme.” Dat Bart De Wever nu toch zegt dat hij met zijn partij in de regering wil, is volgens de liberale ex-minister vooral uit vrees omdat hij anders samen met het Vlaams Belang in de oppositie belandt, want “dan is de vraag: wie gaat wie opeten?”