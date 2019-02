Karel De Gucht krijgt gelijk tegen de fiscus, bijkomende belastingaanslag van bijna 1 miljoen euro vernietigd

ADN

06 februari 2019

09u46

Bron: Belga

25

In de belastingzaak rond voormalig Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs, die terug gaat tot 2010, oordeelt de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg in het voordeel van het echtpaar. De rechtbank vernietigde een bijkomende belastingaanslag van 976.282,71 euro, omdat die gestoeld was op “onrechtmatige vragen” van de fiscus.