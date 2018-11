Karel De Gucht en vrouw Mireille sluiten geen akkoord met fiscus in zaak rond belastingontduiking TMA

28 november 2018

In de belastingzaak rond voormalig Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht (Open Vld) en zijn echtgenote Mireille Schreurs, is het echtpaar niet ingegaan op het aanbod van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) om een dading te sluiten. Dat bleek woensdag voor de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg, waar de zaak ten gronde behandeld werd. "Bewust gelden niet aangegeven, dat is belastingontduiking", pleitte de advocaat van de Belgische Staat tegen het echtpaar De Gucht.

De fiscus startte het onderzoek omdat de villa van het echtpaar in Toscane argwaan wekte, maar volgens de verdediging werd dat onroerend goed niet persoonlijk aangehouden, maar door een Italiaanse vennootschap naar Italiaans recht. Met een bericht van 4 februari 2010 was de BBI overgegaan tot de uitbreiding van de onderzoekstermijn van drie jaar naar zeven jaar, omdat er volgens hen aanwijzingen van fraude waren.

Doordat de fiscus uiteindelijk de rekeningen kon inkijken, werd een betwiste aandelentransactie opgemerkt. De Gucht realiseerde in 2005 een winst van 1,2 miljoen euro met het verkopen van aandelen van een zinkbedrijf, en het is op die transactie dat de fiscus een bedrag van 976.282,71 euro als bijkomend belastbaar inkomen aankondigde.

Constructie

“Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs hebben bewust gelden niet aangegeven, hebben daarvoor een constructie opgezet en hebben zich schuldig gemaakt aan belastingontduiking”, pleitte de advocaat van de Belgische Staat. Volgens Bruno Cardoen, de advocaat van het echtpaar De Gucht, voerde de fiscus een “fishing expedition” uit en is de bijkomende aanslag van bijna een miljoen euro nietig.

Het Gentse hof van beroep oordeelde eerder al dat de fiscus ten onrechte was overgegaan tot uitbreiding van de onderzoekstermijn. De BBI trok naar het Hof van Cassatie en kreeg daar gelijk, maar in april bleek dat de fiscus een dading wou sluiten met het echtpaar. De Gucht en Schreurs gingen daar echter niet op in, zegt hun advocaat Bruno Cardoen. Karel De Gucht was niet aanwezig in de rechtbank.