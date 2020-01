Karel De Gucht en Mireille Schreurs krijgen gelijk in grote belastingzaak KVDS

31 januari 2020

06u15

Bron: Belga 7 Oud-eurocommissaris Karel De Gucht (Open Vld) en zijn echtgenote, oud-politierechter Mireille Schreurs, hebben na meer dan tien jaar gelijk gekregen in hun grote belastingzaak. Dat schrijft De Tijd.

Het Gentse hof van beroep heeft ten gronde geoordeeld dat ze geen belastingen moesten betalen op de opbrengst die ze in 2005 haalden uit een verkoop van aandelen. Toen belandde ruim 1 miljoen euro op hun bankrekening, maar volgens het hof van beroep moesten ze dat niet aangeven aan de fiscus.

Geschil

Het arrest dateert al van 7 januari, maar raakte nog niet bekend. "Intussen heeft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) te kennen gegeven dat ze zal berusten in het arrest. Daarmee is de zaak, wat dit geschil betreft, definitief van de baan", reageert De Guchts advocaat, Bruno Cardoen van het kantoor Tiberghien.





De fiscus claimde voor het aanslagjaar 2006 een extra belastingaanslag van De Gucht en Schreurs van ruim 811.000 euro. Maar het hof van beroep geeft de Bijzondere Belastinginspectie over de hele lijn ongelijk, omdat de argumenten geen steek houden.

De inkomsten die De Gucht en Schreurs haalden uit de verkoop van aandelen van de zinkgroep Vista waren geen 'beroepsinkomsten' zoals de fiscus al jaren volhoudt. Het kaderde volgens het hof van beroep allemaal in het 'normaal beheer' van hun 'privévermogen'. De Gucht en Schreurs hebben dus niet de belastingregels overtreden, besluit het arrest.