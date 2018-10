Karel de Grote Hogeschool verhuist campus Nationalestraat naar Antwerpse Meir jv

19 oktober 2018

17u32

Bron: belga 0 De Karel de Grote Hogeschool (KdG) gaat in Antwerpen de bestaande campus aan de Groenplaats/Nationalestraat verhuizen naar de site van het voormalige Proximus-complex op de hoek van de Meir en de Jezusstraat. De verhuis is gepland binnen vijf jaar. In het gebouw aan de Groenplaats wil een projectontwikkelaar een wooncomplex van zowat 150 appartementen en enkele handelsruimtes creëren.

De nieuwe campus zal volgens KdG dubbel zo groot worden als de huidige, met een oppervlakte van 33.000 vierkante meter. De campus aan de Groenplaats wordt volgens de hogeschool immers te klein voor het groeiende aantal studenten in opleidingen als IT en Management. "Dit is ook een kans om in te spelen op de laatste onderwijsvernieuwingen en om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven verbeteren", zegt algemeen directeur Veerle Hendrickx. "Het is ook een droomlocatie om te bereiken met het openbaar vervoer, vlakbij het hart van de studentenbuurt."

Het nieuwe wooncomplex aan de Groenplaats zou tegen 2025 klaar zijn. Opmerkelijk is dat KdG en ontwikkelaar Meir Corner een ruiloperatie uitvoerden met de twee complexen om hun beide plannen te kunnen realiseren. Op de benedenverdieping van het complex aan de Meir zou er overigens wel nog winkelruimte blijven.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert tevreden op het project. "Door de verhuis van KdG biedt er zich een enorme opportuniteit aan om de Belgacomsite te herwaarderen en het aftandse gebouw aan de Groenplaats een nieuwe invulling te geven", stelt hij. "De stadsbouwmeester zal zich daarover buigen. De herontwikkeling valt ook mooi samen met de heraanleg van de Groenplaats en de buurt daarrond."