Karel Anthonissen wil opnieuw directeur worden bij belastinginspectie Opzijgeschoven directeur dreigt met strafklacht Redactie

14u39

Bron: belga 0 Photo News Voormalig directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) Karel Anthonissen. De opzijgezette gewestelijk directeur bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) Karel Anthonissen wil zijn vroegere bevoegdheden terug, zo stelt hij in een brief aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "Ik overweeg een strafklacht in te dienen. Of ik dat doe hangt van de reactie van Van Overtveldt af", zegt Anthonissen.

Anthonissen werd begin vorig jaar opzijgezet en zijn functie werd overgedragen aan een adviseur-generaal Stijn Van Hove. Hij behield wel zijn titel als gewestelijk directeur maar mag enkel nog een studie maken over de bestrijding van de fiscale fraude. Die moet dit jaar af zijn, het jaar waarin hij 65 jaar wordt.

'Eigenlijk gaat het hier over corruptie en misbruik tegen zowel de openbare fiscale orde als tegen mij als leidinggevend ambtenaar' Karel Anthonissen in brief aan minister Johan Van Overtveldt

De Tijd meldde woensdag dat Anthonissen in een brief aan Van Overtveldt zijn opzijzetting als een misdrijf beschouwt. "Hij heeft het over 'misdrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar mandaat uitoefenen." "Eigenlijk gaat het hier over corruptie en misbruik tegen zowel de openbare fiscale orde als tegen mij als leidinggevend ambtenaar', staat in de brief", aldus de krant.

Karel Anthonissen bevestigt dat de brief door zijn advocaat Hugo Coveliers verstuurd is. "Ik vraag mijn bevoegdheid terug, of ik dien klacht in tegen Hans D'Hondt en eventueel Frank Philipsen (zijn oversten, nvdr.). Zij hebben al drie keer de politie op mij afgestuurd. Of ik dat nu doe hangt van de reactie van Van Overtveldt af", zegt Anthonissen.

'Ik heb het een jaar aangezien dat ze mij min of meer opzijgezet hebben' Karel Anthonissen

Eerder zette hij zijn procedure bij de Raad van State tegen de aanstelling van zijn opvolger Van Hove stop. "Ik heb geen enkel dossier bij de Raad van State, geen enkel dossier bij de ombudsman of geen enkele klacht. Ik hou me bezig met mijn core business van belastingen, fraude en regularisatie, maar ik heb het een jaar aangezien dat ze mij min of meer opzijgezet hebben. Ik heb nu een brief naar de minister gestuurd, liever dan te procederen."

BBI en De Gucht

Als gewestelijk directeur van de BBI Gent was Anthonissen sinds 2007 bevoegd voor de bestrijding van belastingfraude in Oost- en West-Vlaanderen. Hij leidde onder meer de zaken tegen de voormalige eurocommissaris Karel De Gucht en tegen Optima Bank. De fiscus diende in december 2012 een klacht in bij het Gentse parket wegens schending van het beroepsgeheim, nadat details uit het dossier van De Gucht en diens echtgenote Mireille Schreurs in de pers verschenen.