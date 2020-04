Kardinaal Jozef De Kesel tijdelijk afwezig wegens ziekte JG

14 april 2020

11u37

Bron: Belga 0 Kardinaal Jozef De Kesel laat zich tijdelijk wegens gezondheidsredenen vervangen aan het hoofd van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de Belgische bisschoppenconferentie. Hij heeft problemen met zijn gezondheid. Het betreft geen coronabesmetting.

Een geneeskundige behandeling is zopas opgestart. Die maakt het hem onmogelijk zijn taken te blijven uitoefenen in deze periode van wellicht een aantal weken.

De bisschoppenconferentie wordt tijdelijk geleid door de permanente raad van de conferentie. Die bestaat uit de bisschoppen Mgr Guy Harpigny en Mgr Johan Bonny en de secretaris-generaal Mgr Herman Cosijns.

De leiding van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is tijdelijk toevertrouwd aan de drie hulpbisschoppen Monseigneurs Jean-Luc Hudsyn, Jean Kockerols en Koen Vanhoutte en de vicaris-generaal kanunnik Etienne Van Billoen.