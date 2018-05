Kardinaal De Kesel denkt na over alternatief huwelijk voor holebi's TMA

05 mei 2018

08u08

Bron: Belga 11 Aartsbisschop Jozef De Kesel vindt dat de katholieke Kerk holebi's meer moet respecteren, ook in het beleven van hun seksualiteit. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. De Kesel denkt ook na over een gebedsviering om een homorelatie te bezegelen.

Daarmee gaat de kardinaal verder dan het officiële standpunt van Rome, dat vindt dat homo's geen seks mogen hebben. De aartsbisschop zei dat in een recent gesprek met de holebigemeenschap. Hij sprak ook over hun relatie in onderscheid met een christelijk huwelijk tussen man en vrouw, en wil tegemoetkomen aan de vraag van holebigelovigen voor een symbolische erkenning als koppel.

Een holebihuwelijk in de kerk lijkt ook voor De Kesel, ondanks zijn vooruitstrevendheid, een brug te ver. Een kerkelijke 'zegening' ziet hij niet zitten, omdat het te veel op een 'in­zegening' lijkt van een huwelijk. Als homoseksuelen dan toch een kerkelijk symbool willen, dan denkt De Kesel veeleer aan een 'dankviering' of een 'gebedsviering'. Een uitwisseling van de ringen kan niet.